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الرياضة - 09:56 - بث مباشر.. حفل عيد الشرطة الـ 73 بحضور الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:56 - بث مباشر.. حفل عيد الشرطة الـ 73 بحضور الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:56 - بث مباشر.. حفل عيد الشرطة الـ 73 بحضور الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 09:56 صباحاً - يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، حفلا بمناسبة عيد الشرطة الـ73، والذى يُقام داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حيث يُقام الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73 بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

الاحتفال بعيد الشرطة الـ73

تحتفل مصر يوم 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة والذي خلّد بطولات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية الشهيرة، وضحّى شهداء الشرطة بأرواحهم في معركة الإسماعيلية عام 1952، في أثناء تصديهم للعدوان، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل المصريون به كل عام.

لذا يقدم موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، البث المباشر لاحتفالية عيد الشرطة الـ73 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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