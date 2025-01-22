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الرياضة - 10:16 - سعر الذهب الآن.. استقرار ملحوظ بـ أسعار المعدن الأصفر في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:16 - سعر الذهب الآن.. استقرار ملحوظ بـ أسعار المعدن الأصفر في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:16 - سعر الذهب الآن.. استقرار ملحوظ بـ أسعار المعدن الأصفر في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 10:16 صباحاً - سعر الذهب الآن.. استقر سعر الذهب الآن في مصر، وثبت سعر الذهب عيار 18 عند مستوى 3252.75 جنيه للبيع، و3231.5 جنيه للشراء، وذلك وفقاً لآخر تحديث بـ أسعار الذهب في سوق الصاغة.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب الآن وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب اليوم

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب في مصر وفقاً لآخر تحديث

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، بلغ نحو 4337.25 جنيه للبيع، و4308.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، بلغ نحو 3975.75 جنيه للبيع، و3949.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، بلغ نحو 3795 جنيهًا للشراء جنيهًا للبيع، و3770 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، بلغ نحو 3252.75 جنيه للبيع، و3231.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب في سوق الصاغة الآن

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، بلغ نحو 2530 جنيه للبيع، و2513.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، بلغ نحو 2168.5 جنيه للبيع، و2154.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، بلغ نحو 1626.5 جنيه للبيع، و1615.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، بلغ نحو 30360 جنيهًا للبيع، و30160 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، بلغ نحو 2750.52 دولار للبيع، و2750.08 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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