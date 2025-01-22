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لبحث أوجه التعاون.. وفدًا صينيًا يزور الهيئة العامة للأرصاد الجوية - أخبار كلمتك

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لبحث أوجه التعاون.. وفدًا صينيًا يزور الهيئة العامة للأرصاد الجوية - أخبار كلمتك

لبحث أوجه التعاون.. وفدًا صينيًا يزور الهيئة العامة للأرصاد الجوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 12:26 مساءً - استقبلت وزارة الطيران المدني متمثلة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية وفدًا علميًا من دولة الصين الصديقة وذلك لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات العلمية والتقنية بهدف دعم الجهود الفعالة وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بمجال الأرصاد الجوية وكذلك تنسيق الجهود المشتركة للحد من مخاطر الكوارث.

أشار الملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن الهيئة تحرص على دعم التعاون الإقليمي والدولي مع جميع دول العالم بما يساهم في تنسيق الرؤى والخبرات الدولية في مجال الأرصاد الجوية وذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني التي ترمو إلى الاهتمام بدعم المعرفة وعلاقات التعاون في المجالات العلمية مع كافة المؤسسات والكيانات المرتبطة بأنشطة الطيران المدني ومنها موضوعات تغير المناخ والأرصاد الجوية

وقد ضم الوفد الصيني مدير المركز العالمي للأرصاد الجوية ببكين، وهيئة الأرصاد الجوية الصينية، بالإضافة إلى لفيف من الخبراء في مجال الأرصاد الجوية والمناخ من عدة جامعات صينية.

وتم خلال الزيارة عرض فيلم تسجيلي وثائقي عن الهيئة ونشأتها وتاريخها بما تتضمنه من أنشطة وخدمات تقدمها وما تحتويه من كفاءات علمية متميزة وإمكانيات هائلة.

جدير بالذكر أنه قد تم تنظيم جولة تفقديه داخل مقر الهيئة وزياره المتحف الخاص بها، حيث أعرب الوفد الصيني في نهاية الجولة عن امتنانهم بهذه الزيارة المثمرة مشيرين إلى الدور الحيوي والهام الذي يلعبه مرفق الأرصاد الجوية في شتى المجالات، كما أكدوا علي عمق أواصر التعاون العلمي والتقني على مختلف الأصعدة بين البلدين الشقيقين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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