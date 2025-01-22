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نبيلة مكرم: نعمل على إعداد الفوج الثاني ضمن القافلة التاسعة دعما للأشقاء في غزة - أخبار كلمتك

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نبيلة مكرم: نعمل على إعداد الفوج الثاني ضمن القافلة التاسعة دعما للأشقاء في غزة - أخبار كلمتك

نبيلة مكرم: نعمل على إعداد الفوج الثاني ضمن القافلة التاسعة دعما للأشقاء في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 02:59 مساءً - قالت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إننا نعمل على إعداد الفوج الثاني ضمن القافلة التاسعة دعما للأشقاء في غزة.

وأضافت نبيلة مكرم، خلال كلمتها في مؤتمر للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حول تقديم المساعدات لقطاع غزة، أن الدولة المصرية لم تغفل عن دورها لمساندة القضية الفلسطينية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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