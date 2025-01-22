مشاهير العرب - شادي شامل يطالب الجمهور بقراءة الفاتحة على روح والدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 05:20 مساءً - أحيا الفنان شادي شاملة الذكرى الثالثة لرحيل والده عن عالمنا، مطالبا جمهوره ومحبيه بقراءة الفاتحة على روح والده.

وشارك شامل جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة له من أمام قبر والده ظهر خلالها وهو حامل المصحف، وعلق قائلا: «الذكرى الثالثة لوفاة حبيب القلب والروح أبي رحمه الله عليه.. نسألكم الفاتحة بعد إذنكم».

شادي شامل يعلق على خضوع الرجال لعمليات تجمل

وفي وقت سابق كشف الفنان شادي شامل عن خضوعه لعمليات حقن البوتكس أوالفيلر، مؤكدا على ضرورة اهتمام الرجل بمظهره.

وقال «شامل» خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر، مقدمة برنامج «خلاصة الكلام»، المذاع عبر فضائية «النهار»: «شكلي أتغير عن زمان، كبرت.. أنا عامل بوتوكس، عملت الفيلر مرة واحدة من كام سنة، كل فنانين مصر بيعملوا بوتوكس، كل الفنانين الرجالة بيعملوا بوتوكس».

وتابع: «مش عيب الراجل يهتم بنفسه، ولازم قدام الست يبقى شكله كويس».

وأضاف شادي شامل: «أنا لازم أحب نفسي، وواثق في نفسي مش غرور ولا تكبر، لما اصحى من النوم بحب أبص لنفسي في المراية وأدلع نفسي».

شادي شامل لـ منتقديه: أثق من نفسي وميهمنيش أي حد خالص

ورد شادي شامل على منتقدي ارتدائه لـ«حلق» قائلا: «أنا لبست حلق ملزوق لكن مش خارم ودني وأحمد رمزي كان لابس سلسلة».

وأكد على عدم اهتمامه في الوقت الحالي بانتقادات الجمهور قائلا «زمان كنت بتضايق دلوقتي لأ، الناس بقت بتعمل والعالم مفتوح على بعضه أنا واثق من نفسي وميهمنيش أي حد خالص»، مضيفا "بهتم بجسمي والرياضة أهم حاجة وبحافظ على أكلي ومش باكل كميات كبيرة وبشرب مياه كتير طبعا».