المركزي الألماني: احتمالية عدم خروج الاقتصاد من الركود في الربع الأول من العام - أخبار كلمتك

المركزي الألماني: احتمالية عدم خروج الاقتصاد من الركود في الربع الأول من العام - أخبار كلمتك

تبدأ من 125 جنيهًا، شعبة المواد الغذائية توضح أسعار شنط رمضان 2025 - أخبار كلمتك

تبدأ من 125 جنيهًا، شعبة المواد الغذائية توضح أسعار شنط رمضان 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. قائمة نجوم «فهد البطل» لـ أحمد العوضي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. قائمة نجوم «فهد البطل» لـ أحمد العوضي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أنا أسفة لحضرتك».. منة عرفة تعتذر لـ إلهام شاهين بسبب المشاهد الساخنة (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أنا أسفة لحضرتك».. منة عرفة تعتذر لـ إلهام شاهين بسبب المشاهد الساخنة (صورة) - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. للمرة الأولى انتهاء هذا الأمر بين اليمن والسعودية - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. للمرة الأولى انتهاء هذا الأمر بين اليمن والسعودية - أخبار كلمتك

عاجل:المبعوث الاممي يعلق على اطلاق سراح طاقم جالاكسي ليدر ويشكر هذه الدولة - أخبار كلمتك

عاجل:المبعوث الاممي يعلق على اطلاق سراح طاقم جالاكسي ليدر ويشكر هذه الدولة - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي الخاص باليمن يتحدث عن أمر سار - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي الخاص باليمن يتحدث عن أمر سار - أخبار كلمتك

أبرز فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 56 - أخبار كلمتك

أبرز فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 56 - أخبار كلمتك

«الأعلى للإعلام» يهنئ وزير الداخلية بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة - أخبار كلمتك

«الأعلى للإعلام» يهنئ وزير الداخلية بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:30 - مدير مستشفى بجنين: الوضع مروع وإمدادات الماء والغذاء لا تكفي - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:30 - مدير مستشفى بجنين: الوضع مروع وإمدادات الماء والغذاء لا تكفي - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - شادي شامل يطالب الجمهور بقراءة الفاتحة على روح والدة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - شادي شامل يطالب الجمهور بقراءة الفاتحة على روح والدة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شادي شامل يطالب الجمهور بقراءة الفاتحة على روح والدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 05:20 مساءً - أحيا الفنان شادي شاملة الذكرى الثالثة لرحيل والده عن عالمنا، مطالبا جمهوره ومحبيه بقراءة الفاتحة على روح والده.

وشارك شامل جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة له من أمام قبر والده ظهر خلالها وهو حامل المصحف، وعلق قائلا: «الذكرى الثالثة لوفاة حبيب القلب والروح أبي رحمه الله عليه.. نسألكم الفاتحة بعد إذنكم».

شادي شامل

شادي شامل يعلق على خضوع الرجال لعمليات تجمل

وفي وقت سابق كشف الفنان شادي شامل عن خضوعه لعمليات حقن البوتكس أوالفيلر، مؤكدا على ضرورة اهتمام الرجل بمظهره.

وقال «شامل» خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر، مقدمة برنامج «خلاصة الكلام»، المذاع عبر فضائية «النهار»: «شكلي أتغير عن زمان، كبرت.. أنا عامل بوتوكس، عملت الفيلر مرة واحدة من كام سنة، كل فنانين مصر بيعملوا بوتوكس، كل الفنانين الرجالة بيعملوا بوتوكس».

وتابع: «مش عيب الراجل يهتم بنفسه، ولازم قدام الست يبقى شكله كويس».

وأضاف شادي شامل: «أنا لازم أحب نفسي، وواثق في نفسي مش غرور ولا تكبر، لما اصحى من النوم بحب أبص لنفسي في المراية وأدلع نفسي».

شادي شامل لـ منتقديه: أثق من نفسي وميهمنيش أي حد خالص

ورد شادي شامل على منتقدي ارتدائه لـ«حلق» قائلا: «أنا لبست حلق ملزوق لكن مش خارم ودني وأحمد رمزي كان لابس سلسلة».

وأكد على عدم اهتمامه في الوقت الحالي بانتقادات الجمهور قائلا «زمان كنت بتضايق دلوقتي لأ، الناس بقت بتعمل والعالم مفتوح على بعضه أنا واثق من نفسي وميهمنيش أي حد خالص»، مضيفا "بهتم بجسمي والرياضة أهم حاجة وبحافظ على أكلي ومش باكل كميات كبيرة وبشرب مياه كتير طبعا».

اقرأ أيضاً
بعد 24 عاما على عرضه.. طارق العريان يكشف عن مفاجأة «السلم والثعبان 2 | فيديو

بعد مرور 18 عام من طرحها.. «بنت الإيه» لـ تامر حسني تتصدر «يوتيوب»

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

إيرادات فيلم الدشاش لمحمد سعد أمس الثلاثاء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق