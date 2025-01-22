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أحمد مالك يحتل المركز الثاني في إيرادات الأفلام خلال 6 أيام - أخبار كلمتك

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أحمد مالك يحتل المركز الثاني في إيرادات الأفلام خلال 6 أيام - أخبار كلمتك

أحمد مالك يحتل المركز الثاني في إيرادات الأفلام خلال 6 أيام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 12:39 مساءً - احتل فيلم 6 أيام الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد مالك، المرتبة الثاني بين إيرادات الأفلام المعروضة في الوقت الحالي، حيث حقق أمس الثلاثاء إيرادات بلغت 640 ألفًا و359 جنيها.

 

تفاصيل فيلم 6 أيام

 وتدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟، دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

 

وفي سياق آخر يعمل أحمد مالك على التحضير لمسلسل جديد بعنوان "وِلعة ومفتاح" يجمعه بالفنان طه دسوقى للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، والمسلسل فكرة أحمد مالك وإخراج شادى عبد السلامة وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر البدء فى تصوير أول المشاهد خلال الأيام المقبلة.

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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