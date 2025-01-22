إجازة 4 أيام لأسرة "وتقابل حبيب" بسبب ياسمين عبد العزيز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 02:33 مساءً - حصلت أسرة مسلسل “وتقابل حبيب” على إجازة 4 أيام، بسبب وفاة والد بطلة العمل الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وخلال أحداث العمل تتعرف ياسمين عبد العزيز على كريم فهمي وتنشأ بينهما علاقة حب، ولكن يحدث تطورات في العمل تجعلهم يدخلان في مشاكل عديدة.

وتلعب أنوشكا شخصية والدة ياسمين عبدالعزيز خلال أحداث العمل، وتساندها في حياتها، بسبب الأزمات التي تتعرض لها.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

ويعكف عمرو محمود ياسين حاليًّا على كتابة باقي حلقات المسلسل، الذي يتكون من 30 حلقة، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، وجاري الاتفاق مع باقي أبطاله حاليًّا، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز غابت عن منافسات موسم دراما رمضان الماضي 2024، بعدما شاركت في موسم 2023 بمسلسل ضرب نار مع أحمد العوضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم ماجد المصري.

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