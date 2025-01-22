التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الصومالي بمقر اتحاد الغرف التجارية - أخبار كلمتك

انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الصومالي بمقر اتحاد الغرف التجارية - أخبار كلمتك

الرقابة المالية تشكل مجموعة استشارية لمعاونة لجنة الإشراف على خفض الانبعاثات الكربونية - أخبار كلمتك

الرقابة المالية تشكل مجموعة استشارية لمعاونة لجنة الإشراف على خفض الانبعاثات الكربونية - أخبار كلمتك

الاتحاد الأوروبي يكشف حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا - أخبار كلمتك

الاتحاد الأوروبي يكشف حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا - أخبار كلمتك

إطلاق اسم ترامب 1 على مستوطنة بالضفة الغربية قرب القدس - أخبار كلمتك

إطلاق اسم ترامب 1 على مستوطنة بالضفة الغربية قرب القدس - أخبار كلمتك

الأونروا: تطورات الأحداث بالضفة الغربية تهدد وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الأونروا: تطورات الأحداث بالضفة الغربية تهدد وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

"مناجاة للإنشاد الديني" بقصر الأمير بشتاك، الجمعة - أخبار كلمتك

"مناجاة للإنشاد الديني" بقصر الأمير بشتاك، الجمعة - أخبار كلمتك

موقع ليدي جاجا الإلكتروني يبدأ العد التنازلي لإطلاق ألبومها الجديد - أخبار كلمتك

موقع ليدي جاجا الإلكتروني يبدأ العد التنازلي لإطلاق ألبومها الجديد - أخبار كلمتك

عصمت يستعرض خطة تحسين التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات - أخبار كلمتك

عصمت يستعرض خطة تحسين التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات - أخبار كلمتك

السيسي: ثمن أمن بلادنا غالي أوي - أخبار كلمتك

السيسي: ثمن أمن بلادنا غالي أوي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

التعليم تحدد موعد إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
التعليم تحدد موعد إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

التعليم تحدد موعد إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 12:26 مساءً - امتحانات الشهادة الإعدادية.. أوضحت مديريات التربية والتعليم، أنه يتم تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بكافة محافظات الجمهورية أولًا بأول، استعدادًا لإعلان النتائج قريبًا.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

وأكدت مديريات التربية والتعليم، على الكنترولات بتحري الدقة في أعمال التصحيح لأوراق امتحانات الشهادة الإعدادية ورصد الدرجات.

امتحانات الشهادة الإعدادية

نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

وشددت المديريات التعليمية، على أنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، عقب الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل كنترولات امتحانات الفصل الدراسي الأول.

موعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية

والجدير بالذكر، أن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول انطلقت بكافة المحافظات، من يوم السبت الموافق 18 يناير الجاري، وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية حتى يوم الخميس 23 يناير.

امتحانات الشهادة الإعدادية

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

- التزام الطلاب بحضور الامتحانات بالزي المدرسي.

- ممنوع ارتداء أزياء مخالفة بما لا يليق بالمظهر العام للطالب الملتزم.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.

- الحضور قبل بداية لجنة الامتحان بوقت كافي.

- عدم اصطحاب التليفون المحمول في امتحانات الصف الثالث الإعدادي للطلاب والملاحظين والمراقبين.

- عدم خروج الطلاب من لجنة الامتحانات قبل نهاية الوقت المخصص لهم.

- استخدام القلم الأزرق الجاف فقط للإجابة على الأسئلة.

امتحانات الشهادة الإعدادية

- عدم استخدام أي لون آخر أو كوريكتور حتى لا يتعرض الطالب للتحويل للجنة خاصة.

- التأكد من الإجابة على كافة الأسئلة والمراجعة قبل تسليم الورقة.

- الالتزام بالهدوء وعدم إثارة الشغب في اللجان.

- كتابة البيانات بمنتهى الدقة وفي المكان المخصص لذلك فقط.

- التأكد من توقيع الملاحظين على ورقة إجابة الطالب.

- مغادرة المدرسة فورًا بعد انتهاء لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي مباشرة.

- ممنوع نهائيًا دخول أولياء الأمور المدرسة أثناء سير لجان الامتحانات لأى سبب من الأسباب.

- لا يوجد أي اعتذارات عن أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.

- لا يجوز لمدير المدرسة التوقيع على أي اعتذار لأي منتدب لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.

- لا يجوز لمدير المدرسة أن يوقع على أي إجازة اعتيادية لمن تم انتدابه لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.

اقرأ أيضاً
بين الصعب والسهل.. «أولياء أمور مصر» يرصد مستوى امتحانات الصف الثالث الإعدادي

أول رد من «التعليم» بشأن تداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

طلاب الشهادة الإعدادية يواصلون أداء امتحانات الترم الأول 2025

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم.. الأربعاء 22-1-2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق