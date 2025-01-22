التعليم تحدد موعد إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 12:26 مساءً - امتحانات الشهادة الإعدادية.. أوضحت مديريات التربية والتعليم، أنه يتم تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بكافة محافظات الجمهورية أولًا بأول، استعدادًا لإعلان النتائج قريبًا.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

وأكدت مديريات التربية والتعليم، على الكنترولات بتحري الدقة في أعمال التصحيح لأوراق امتحانات الشهادة الإعدادية ورصد الدرجات.

نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

وشددت المديريات التعليمية، على أنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، عقب الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل كنترولات امتحانات الفصل الدراسي الأول.

موعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية

والجدير بالذكر، أن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول انطلقت بكافة المحافظات، من يوم السبت الموافق 18 يناير الجاري، وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية حتى يوم الخميس 23 يناير.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

- التزام الطلاب بحضور الامتحانات بالزي المدرسي.

- ممنوع ارتداء أزياء مخالفة بما لا يليق بالمظهر العام للطالب الملتزم.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.

- الحضور قبل بداية لجنة الامتحان بوقت كافي.

- عدم اصطحاب التليفون المحمول في امتحانات الصف الثالث الإعدادي للطلاب والملاحظين والمراقبين.

- عدم خروج الطلاب من لجنة الامتحانات قبل نهاية الوقت المخصص لهم.

- استخدام القلم الأزرق الجاف فقط للإجابة على الأسئلة.

- عدم استخدام أي لون آخر أو كوريكتور حتى لا يتعرض الطالب للتحويل للجنة خاصة.

- التأكد من الإجابة على كافة الأسئلة والمراجعة قبل تسليم الورقة.

- الالتزام بالهدوء وعدم إثارة الشغب في اللجان.

- كتابة البيانات بمنتهى الدقة وفي المكان المخصص لذلك فقط.

- التأكد من توقيع الملاحظين على ورقة إجابة الطالب.

- مغادرة المدرسة فورًا بعد انتهاء لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي مباشرة.

- ممنوع نهائيًا دخول أولياء الأمور المدرسة أثناء سير لجان الامتحانات لأى سبب من الأسباب.

- لا يوجد أي اعتذارات عن أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.

- لا يجوز لمدير المدرسة التوقيع على أي اعتذار لأي منتدب لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.

- لا يجوز لمدير المدرسة أن يوقع على أي إجازة اعتيادية لمن تم انتدابه لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.