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البريد المصري يحذر من رسائل وروابط غير معلومة تستهدف اختراق حسابات المواطنين - أخبار كلمتك

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البريد المصري يحذر من رسائل وروابط غير معلومة تستهدف اختراق حسابات المواطنين - أخبار كلمتك

البريد المصري يحذر من رسائل وروابط غير معلومة تستهدف اختراق حسابات المواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 12:26 مساءً - حذر البريد المصري جميع المواطنين من عدم إعطاء أية معلوماتٍ خاصة بالحسابات، مثل الأرقام المسجلة خلف البطاقة، أو تاريخ انتهاء البطاقة، أو الرقم السري، أو رقم البطاقة الشخصية أو تسجيل أي منها على صفحات أو روابط غير معلومة المصدر، حفاظا على البيانات الشخصية والحسابات المالية.

كما حذر البريد المصري- بحسب بيان، اليوم الأربعاء المواطنين من هذه الرسائل النصية المزيفة، وأهاب بعدم التفاعل مع هذه الرسائل، أو الضغط على أي روابط ترد من أرقام مجهولة.

وأشار إلى أنه تلاحظ من خلال المتابعة والرصد للأمن السيبراني ورود رسائل نصية إلى بعض عملاء البريد المصري من أرقام هواتف محلية ودولية، يطلبون من خلالها تحديث بعض البيانات، وذلك لتسليم طرود وبعائث بريدية عن طريق الضغط على روابط غير معلومة المصدر، بهدف اختراق حسابات المواطنين.

وأوضح البريد المصري، أن جميع هذه الرسائل ليست صادرة منه، مؤكدًا أنه لم ولن يُطلب من العملاء الضغط على أي روابط لاستكمال بياناتهم، أو دفع مصاريف شحن، أو أي رسومٍ أخرى عبر الهاتف المحمول أو الرسائل النصية.

ولفت إلى أنه يتمُّ اتخاذُ التدابير القانونية اللازمة تجاهها، وفي حال ورود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال بالخط الساخن 16789.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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