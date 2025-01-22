البريد المصري يحذر من رسائل وروابط غير معلومة تستهدف اختراق حسابات المواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 12:26 مساءً - حذر البريد المصري جميع المواطنين من عدم إعطاء أية معلوماتٍ خاصة بالحسابات، مثل الأرقام المسجلة خلف البطاقة، أو تاريخ انتهاء البطاقة، أو الرقم السري، أو رقم البطاقة الشخصية أو تسجيل أي منها على صفحات أو روابط غير معلومة المصدر، حفاظا على البيانات الشخصية والحسابات المالية.

كما حذر البريد المصري- بحسب بيان، اليوم الأربعاء المواطنين من هذه الرسائل النصية المزيفة، وأهاب بعدم التفاعل مع هذه الرسائل، أو الضغط على أي روابط ترد من أرقام مجهولة.

وأشار إلى أنه تلاحظ من خلال المتابعة والرصد للأمن السيبراني ورود رسائل نصية إلى بعض عملاء البريد المصري من أرقام هواتف محلية ودولية، يطلبون من خلالها تحديث بعض البيانات، وذلك لتسليم طرود وبعائث بريدية عن طريق الضغط على روابط غير معلومة المصدر، بهدف اختراق حسابات المواطنين.

وأوضح البريد المصري، أن جميع هذه الرسائل ليست صادرة منه، مؤكدًا أنه لم ولن يُطلب من العملاء الضغط على أي روابط لاستكمال بياناتهم، أو دفع مصاريف شحن، أو أي رسومٍ أخرى عبر الهاتف المحمول أو الرسائل النصية.

ولفت إلى أنه يتمُّ اتخاذُ التدابير القانونية اللازمة تجاهها، وفي حال ورود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال بالخط الساخن 16789.