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طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة: امتحان العلوم سهل والوقت كان كافيا (فيديو) - أخبار كلمتك

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طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة: امتحان العلوم سهل والوقت كان كافيا (فيديو) - أخبار كلمتك

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة: امتحان العلوم سهل والوقت كان كافيا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 02:18 مساءً - انتهى منذ قليل، طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، من أداء امتحان مواد العلوم والتربية الفنية، في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ووصف أغلب الطلاب امتحان العلوم بأنه "سهل"، وأن الوقت المخصص للإجابة كان كافيًا، إلا أنهم أبدوا بعض الصعوبة في بعض الأسئلة التفصيلية مؤكدين أنها تحتاج إلى وقت أطول للإجابة عنها.

وقال أحد الطلاب: “امتحان العلوم كان سهل، الأسئلة كانت واضحة ومباشرة”.

وأضاف طالب آخر: “ امتحان العلوم كان سهل، ولكن بعض الاسئلة كانت محتاجة تفكير".

 

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية، اليوم السبت، على مستوى الجمهورية حيث يتم تقييم الطلاب حسب جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول التى تم إعلانها من قبل المديريات التعليمية حتى 23 يناير 2025.

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وحذرت المديريات التعليمية الطلاب من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل اللجان الإمتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصدها من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن، حيث شددت المديريات على أهمية تحقيق الانضباط والالتزام داخل اللجان والمتابعة بشكل دقيق لمنع أى محاولات غش.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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