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أمح يودعه بمطار القاهرة، كهربا يطير إلى ليبيا للانضمام إلى صفوف الاتحاد - أخبار كلمتك

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أمح يودعه بمطار القاهرة، كهربا يطير إلى ليبيا للانضمام إلى صفوف الاتحاد - أخبار كلمتك

أمح يودعه بمطار القاهرة، كهربا يطير إلى ليبيا للانضمام إلى صفوف الاتحاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 10:55 صباحاً - غادر محمود كهربا لاعب النادي الأهلي القاهرة، فجر اليوم الأربعاء، متجها إلى ليبيا للانضمام لصفوف فريق الاتحاد الليبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كهربا يغادر القاهرة الي ليبيا

ونشر أمح الدولي أشهر مشجعي النادي الأهلي وصديق كهربا صورة تجمعهما بمطار القاهرة الدولي فجر اليوم وهو يودعه، وعلق عليها: (هتوحشني يا صديقي).

إعارة كهربا للاتحاد الليبي

وأسدل الستار على مشوار محمود كهربا لاعب الأهلي مع ناديه بعد الاتفاق على رحيل اللاعب معارا إلى الاتحاد الليبي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة.

كشف حساب كهربا مع الاهلي

ونستعرض في التقرير التالي كشف حساب كهربا مع الأهلي بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء.

لعب: 145 مباراة

سجل: 48 هدفا

صنع: 22 هدفا

عدد البطولات: 15 لقبا "3 ألقاب للدوري المصري – 3 ألقاب لكأس مصر -  3 ألقاب للسوبر المحلي – 4 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا – لقب للسوبر الأفريقي – لقب كأس القارات الثلاث ".

وأنهى كهربا منذ عدة ايام كافة الأمور الإدارية المتعلقة بانتقاله للدوري الليبي ووقع على الاستغناء الموجه للنادي الليبي وجمع كل متعلقاته من غرفة ملابس الفريق وغادر ملعب مختار التتش بعد رحيل جميع اللاعبين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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