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السيسي: كل نقطة دم حافظت على البلد والشر لن ينتهي - أخبار كلمتك

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السيسي: كل نقطة دم حافظت على البلد والشر لن ينتهي - أخبار كلمتك

السيسي: كل نقطة دم حافظت على البلد والشر لن ينتهي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 12:44 مساءً - وجَّه الرئيس السيسي رسالة للمصريين قائلا: "حافظوا على بلدكم".

وأكد الرئيس السيسي أن شهداء مصر حافظوا على بلدهم وقدموا أرواحهم فداء لها، وأن مصر لن تنسى شهداءها.

وقال الرئيس السيسي: إن تضحيات وبطولات الشهداء والمصابين هي من حافظت على الدولة المصرية..أنا مجبتش حق حد.. انتوا اللى جبتوا وحافظتوا على بلدكم مؤكد إن الشر لا ينتهى.

وتابع الرئيس: كل نقطة دم حافظت.. كل روح راحت لربنا حافظت على البلد.. كل إنسان قدم نفسه لربنا هو اللى حافظ على البلد.. دي الحقيقة.. والكلام ده بنكرره.

ويشهد الرئيس السيسي اليوم الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ويمثل عيد الشرطة ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، حيث يوافق معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن.

وتحتفل مصر فى ٢٥ يناير الجارى بالذكرى الـ٧٣ لعيد الشرطة، فى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢، التى سقط فيها ٥٠ شهيدًا و٨٠ جريحًا من رجال الشرطة والتى أشعلت شرارة ثورة ١٩٥٢.
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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