السيسي يلتقط صورة تذكارية مع المجلس الأعلى للشرطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 10:10 صباحاً - التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي الصور التذكارية مع قيادات المجلس الأعلي للشرطة.

ووصل الرئيس السيسي إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ليشهد الاحتفال بعيد الشرطة الـ73

واستقبل الرئيس السيسي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حيث تم استعراض حرس الشرف كما تم عزف السلام الجمهوري

ويشهد الرئيس السيسي اليوم الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة

ويمثل عيد الشرطة ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، حيث يوافق معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن

وتحتفل مصر فى ٢٥ يناير الجاري بالذكرى الـ٧٣ لعيد الشرطة، فى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢، التي سقط فيها ٥٠ شهيدًا و٨٠ جريحًا من رجال الشرطة والتى أشعلت شرارة ثورة ١٩٥٢.



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