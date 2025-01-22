«التعليم»: عقد تدريبات لمعلمي الصف الأول الإعدادي في مناهج الترم الثاني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 12:59 مساءً - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، بشأن عقد تدريب لمعلمي الصف الأول الإعدادي في المناهج المطورة عبر شبكة «الفيديو كونفراس».

عقد تدريبات لمعلمي الصف الأول الإعدادي

وأوضحت الوزارة، أن التدريبات تأتي ضمن الاستعدادات لبداية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025، وفي ضوء تطوير مناهج الصف الأول الإعدادي هذا العام.

عقد تدريبات لمعلمي الصف الأول الإعدادي على المناهج

وشددت وزارة التعليم على المديريات، بضرورة اتخاذ اللازم لإجراء التدريبات اللازمة للمواد الدراسية التالية: «رياضيات - علوم - دراسات اجتماعية - لغة عربية - لغة إنجليزية»، بواقع يومان لكل مادة دراسية.

تدريبات لمعلمي الصف الأول الإعدادي

وأوضحت الوزارة، أن التدريب يتم على فترتين صباحية ومسائية، والفترة الصباحية تبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، والفترة المسائية تبدأ من الساعة 12:30 ظهرًا حتى الساعة 2:30 ظهرًا.

جدول تدريبات لمعلمي الصف الأول الإعدادي

- يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025: العلوم بالفترة الصباحية، الرياضيات بالفترة المسائية.

- يوم الخميس الموافق 30 يناير 2025: العلوم بالفترة الصباحية، والرياضيات بالفترة المسائية.

- يوم الإثنين الموافق 3 فبراير 2025: اللغة العربية بالفترة صباحية، والدراسات الاجتماعية بالفترة المسائية.

- يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2025: اللغة العربية بالفترة صباحية، والدراسات الاجتماعية بالفترة المسائية.

- يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2025: اللغة الإنجليزية بالفترة صباحية.

- يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025: اللغة الإنجليزية بالفترة صباحية.

موعد بداية الدراسة بالفصل الثاني

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، من يوم السبت الموافق 8 فبراير المقبل، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني حتى نهاية مايو المقبل.