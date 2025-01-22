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غداً.. وزير الثقافة يفتتح الدورة الـ 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

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غداً.. وزير الثقافة يفتتح الدورة الـ 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

غداً.. وزير الثقافة يفتتح الدورة الـ 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 12:59 مساءً - يفتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، غداً الخميس، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتستمر حتى 5 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

افتتاح معرض الكتاب 2025

وسيقام الافتتاح بمشاركة عدد من المسئولين العمانيين، باعتبار سلطنة عمان هي ضيف شرف الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالإضافة إلى مشاركة عدد من السفراء العرب والأجانب.

ومن المقرر أن يشهد المعرض عقد لقاءات بين الكتاب والمفكرين ومناقشة القضايا السياسية والثقافية والاجتماعية بمشاركة العديد من مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

تجري حاليا التجهيزات النهائية والإجراءات التنظيمية لانطلاق المعرض، حيث تم تجهيز «قاعة الكتب المخفضة» التي تهدف إلى توفير الثقافة بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع، وهذه الخطوة تعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز القراءة والوصول إلى المعرفة لكافة شرائح المجتمع.

معرض الكتاب 2025

وتقام الدورة الـ 56 من معرض الكتاب تحت شعار «اقرأ.. في البدء كان الكلمة» بمشاركة 80 دولة عربية وأجنبية، 1350 دار نشر و6000 عارض، وتحل سلطنة عمان ضيف شرف هذا العام.

وتم اختيار اسم العالم والأديب المصري أحمد مستجير، شخصية المعرض لهذا العام، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.

الدورة الـ 56 من معرض الكتاب

وتشهد الدورة الحالية إطلاق مبادرة «المليون كتاب»، وتهدف إلى نشر الثقافة والمعرفة بين مختلف الفئات الاجتماعية، مما يعزز الوصول إلى الكتاب بجميع أشكاله.

وينطلق تطبيق «كتاب» خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، فهو يسعى لتسهيل عملية البحث والشراء للكتب، مما يجعلها متاحة للجميع بسهولة ويسر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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