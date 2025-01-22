التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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السيسي: ثمن أمن بلادنا غالي أوي - أخبار كلمتك

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والدة البطل عمر القاضي تهدي الرئيس السيسي سلسلة خاصة بالشهيد - أخبار كلمتك

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والدة البطل عمر القاضي تهدي الرئيس السيسي سلسلة خاصة بالشهيد - أخبار كلمتك

والدة البطل عمر القاضي تهدي الرئيس السيسي سلسلة خاصة بالشهيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 12:59 مساءً - أهدت أم البطل الشهيد عمر القاضي، سلسلة خاصة بنجلها، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: «علشان حضرتك غالي عندي.. بهديك حاجة غاليا عليا.. حضرتك جبت حق كل شهيد في مصر وربنا يخليك لينا واحنا في ظهرك علشان تقضى على الشر وناسه»..

ويُقام الاحتفال داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

الاحتفال بعيد الشرطة الـ73

تحتفل مصر يوم 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة والذي خلّد بطولات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية الشهيرة، وضحّى شهداء الشرطة بأرواحهم في معركة الإسماعيلية عام 1952، في أثناء تصديهم للعدوان، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل المصريون به كل عام.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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