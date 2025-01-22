والدة البطل عمر القاضي تهدي الرئيس السيسي سلسلة خاصة بالشهيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 12:59 مساءً - أهدت أم البطل الشهيد عمر القاضي، سلسلة خاصة بنجلها، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: «علشان حضرتك غالي عندي.. بهديك حاجة غاليا عليا.. حضرتك جبت حق كل شهيد في مصر وربنا يخليك لينا واحنا في ظهرك علشان تقضى على الشر وناسه»..

ويُقام الاحتفال داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

الاحتفال بعيد الشرطة الـ73

تحتفل مصر يوم 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة والذي خلّد بطولات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية الشهيرة، وضحّى شهداء الشرطة بأرواحهم في معركة الإسماعيلية عام 1952، في أثناء تصديهم للعدوان، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل المصريون به كل عام.