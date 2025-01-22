خريطة أماكن توزيع قوافل «حياة كريمة» الطبية فى 12 محافظة اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 12:59 مساءً - قوافل حياة كريمة.. تستعد وزارة الصحة والسكان لإطلاق عدة قوافل طبية بـ 12محافظة، اليوم الأربعاء، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، ويتساءل الكثير من المواطنين عن أماكن توزيع قوافل حياة كريمة.

خريطة توزيع أماكن توزيع قوافل حياة كريمة

وفي هذا الصدد، تستعرض«الأسبوع»، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص خريطة توزيع أماكن توزيع قوافل حياة كريمة، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.

موعد انطلاق قوافل حياة كريمة

أما بالنسبة لموعد انطلاق القوافل الطبية، فقد انطلقت القوافل الطبية في 12 محافظة ضمن مبادرة حياة كريمة، من اليوم الأربعاء 22 يناير، وتستمر حتى يوم الخميس 23 يناير، ويجرى الكشف والحصول على العلاج مجانًا، وذلك في عدة تخصصات طبية.

محافظات انطلاق القوافل الطبية

ومن المقرر أن تنطلق القوافل الطبية اليوم في عدد من المحافظات، منها السويس، شمال سيناء، الغربية، المنيا، مطروح، سوهاج، الإسكندرية، دمياط، بني سويف، الفيوم، قنا، المنوفية، والبحر الأحمر، والجيزة، وأسيوط.

أماكن القوافل الطبية في المحافظات

وتتركز أماكن القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في الأماكن التالية:

1- مركز شباب الشلوفة مركز حي الجناين بمحافظة السويس

2- البرث مركز رفح بمحافظة شمال سيناء

3- السجاعية مركز المحلة بمحافظة الغربية

4-الأشمونين مركز ملوي بمحافظة المنيا

5-المثانى مركز النجيلة بمحافظة مطروح

6- أبو بكر مركز جهينة بمحافظة سوهاج

7-الهانوفيل مركز العجمي بمحافظة الإسكندرية

8-أبو راشد مركز كفر سعد بمحافظة دمياط

9-باها مركز بني سويف بمحافظة بور سعيد

10-الإطلاح الزراعي مركز طامية بمحافظة الفيوم

11-الكرنك مركز أبو تشت بمحافظة قنا

12- العزبة الغربية بشبين مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية

التخصصات الطبية في مبادرة حياة كريمة

وتتضمن الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية: نساء وولادة- خدمات تنظيم الأسرة- الأطفال- الباطنة- الأنف والأذن- العظام- الجراحة- الرمد الأسنان- القلب- الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل، وتشمل التخصصات الطبية الموجودة بالقوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية صيدليات يتوافر بها كل الأدوية.