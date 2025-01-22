سقوط أمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 12:59 مساءً - الطقس.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، حيث تشهد البلاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مختلف المحافظات.

حالة الطقس

وأوضحت الأرصاد حالة الطقس، مشيرة إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع استمرار فرص الأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى حتى صباح الأربعاء.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولفتت الهيئة إلى سيطرة أجواء شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وبينت الأرصاد، أماكن سقوط الأمطار اليوم، حيث تشهد مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وحذرت من وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، ومناطق متفرقة صباحاً من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم الأربعاء 22 يناير 2025

وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.75)، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.25) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة اليوم الأربعاء 22 يناير 2025

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 20 11 العاصمة الإدارية 20 10 6 أكتوبر 21 10 بنها 20 11 دمنهور 20 11 وادي النطرون 21 10 كفر الشيخ 19 10 المنصورة 20 11 الزقازيق 20 11 شبين الكوم 19 10 طنطا 19 10 دمياط 20 13 بورسعيد 20 13 الإسماعيلية 21 11 السويس 21 10 العريش 21 09 رفح 20 10 رأس سدر 23 10 نخل 19 01 كاترين 14 - 00 الطور 22 09 طابا 21 10 شرم الشيخ 25 16 الإسكندرية 19 10 العلمين 18 11 مطروح 19 12 السلوم 17 11 سيوة 21 11 رأس غارب 24 13 الغردقة 25 12 سفاجا 24 14 مرسى علم 24 15 شلاتين 25 15 حلايب 23 16 أبو رماد 23 15 رأس حدربة 24 16 الفيوم 22 11 بني سويف 23 10 المنيا 24 08 أسيوط 23 09 سوهاج 24 11 قنا 26 12 الأقصر 29 12 أسوان 28 13 الوادي الجديد 28 12 أبو سمبل 27 14