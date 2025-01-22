الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 09:56 صباحاً - وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمناسبة الذكرى الـ73 لعيد الشرطة.

هذا ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، حفلا بمناسبة عيد الشرطة الـ73، والذى يُقام داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حيث يُقام الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73 بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

الاحتفال بعيد الشرطة الـ73

تحتفل مصر يوم 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة والذي خلّد بطولات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية الشهيرة، وضحّى شهداء الشرطة بأرواحهم في معركة الإسماعيلية عام 1952، في أثناء تصديهم للعدوان، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل المصريون به كل عام.