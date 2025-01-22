صفحات الغش تنشر امتحان العلوم والدراسات والجبر للشهادة الإعدادية بالمحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 09:56 صباحاً - تداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. زعمت جروبات الغش الإلكتروني «شاومينج» تداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب بدء اللجان الامتحانية وبدء عقد الامتحان.

تداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

ونشرت جروبات الغش الإلكتروني «شاومينج» عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للورقة الامتحانية الخاصة بالشهادة الإعدادية، في المواد المنعقد صباح اليوم الأربعاء في بعض المحافظات.

تداول امتحان الدراسات والعلوم والإحصاء للشهادة الإعدادية 2025

وتداولت جروبات الغش الإلكتروني، ورقة امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، وورقة امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية في محافظة قنا، وورقة امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، وامتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالقاهرة.

تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

كما تداولت جروبات الغش الإلكتروني «شاومينج» نموذج للإجابة على أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية في المواد المنعقدة للطلاب صباح اليوم، زاعمة أنها الإجابات الصحيحة.

عقوبة نشر وترويج امتحانات الشهادة الإعدادية

ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على أنه كل من طبع أو نشر أو ذاع أو روج لأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية وأوجوبتها أو ساعد في ذلك بأي وسيلة كانت، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام لامتحانات الشهادة الإعدادية، يعاقب بالتالي:

- الحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات.

- دفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

عقوبة نشر وطبع امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضح القانون، أنه يعاقب كل من ساعد على الشروع في ارتكاب أي فعل من نشر أو طبع أو أذاع أو روج لأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ودفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.