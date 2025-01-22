سفر بعثة تدريبية لأطباء أمراض الكلى بالمستشفيات التعليمية إلى جامعة شيفلد بإنجلترا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 09:55 صباحاً - أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن سفر الدفعة الثانية من البعثة التدريبية لأطباء أمراض الكلى بالمستشفيات التعليمية إلى جامعة شيفلد بإنجلترا، وذلك بعد عودة الدفعة الأولى والتي سافرت فى أكتوبر الماضى.

خطة رفع كفاءة الأطقم الطبية في مختلف التخصصات الإكلينيكية

وصرح الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة بأن خطة رفع كفاءة الأطقم الطبية في مختلف التخصصات الاكلينيكية، تمهيدًا لمشروع المدينة الطبية لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، تسير وفق المعدلات المخطط لها، وبدعم كامل من معالى نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، بهدف إعداد جيل واعد يستطيع تقديم خدمة طبية متميزة طبقًا لأحدث الأساليب والمعايير العالمية، والتى سيتم تقديمها داخل المدينة الطبية المزمع إنشاؤها، لتضاهى أحدث وأكبر المراكز الطبية العالمية.

وأضاف رئيس الهيئة بأن جميع البعثات يتم تنفيذها بالتعاون مع قطاع التدريب والبحوث بديوان الوزارة، وعن طريق لجنة استشارية معنية بالتخصص، ولجنة لتحديد شروط القبول واختيار المرشحين وعمل امتحانات للبعثات التدريبية والدارسية للأطباء العاملين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأفادت د. هبة عبد العزيز مدير مركز دعم الباحثين بالهيئة بأن الدفعة الثانية شملت سفر د. مصطفى عاطف أخصائي أمراض الكلى بمستشفى شبين الكوم التعليمى لحضور البرنامج التدريببي

Clinical attachment – Sheffield Kidney Institute – Sheffield Teaching Hospitals

بجامعة شيفلد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

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