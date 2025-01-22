مقتل مواطن في محافظة مأرب - أخبار كلمتك

مقتل مواطن في محافظة مأرب - أخبار كلمتك

صفحات الغش تنشر امتحان العلوم والدراسات والجبر للشهادة الإعدادية بالمحافظات - أخبار كلمتك

صفحات الغش تنشر امتحان العلوم والدراسات والجبر للشهادة الإعدادية بالمحافظات - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة - أخبار كلمتك

الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة - أخبار كلمتك

الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:56 - الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف النار ويطلق القذائف على شاطئ مدينة غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:56 - الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف النار ويطلق القذائف على شاطئ مدينة غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:56 - بث مباشر.. حفل عيد الشرطة الـ 73 بحضور الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:56 - بث مباشر.. حفل عيد الشرطة الـ 73 بحضور الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الكابتن» و«أثنيا».. سوسن بدر تشارك بأكثر من عمل في ماراثون رمضان 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الكابتن» و«أثنيا».. سوسن بدر تشارك بأكثر من عمل في ماراثون رمضان 2025 - أخبار كلمتك

موعد مباراة ريال مدريد وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة ريال مدريد وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم - أخبار كلمتك

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأربعاء بالأسواق المحلية - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأربعاء بالأسواق المحلية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

سفر بعثة تدريبية لأطباء أمراض الكلى بالمستشفيات التعليمية إلى جامعة شيفلد بإنجلترا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سفر بعثة تدريبية لأطباء أمراض الكلى بالمستشفيات التعليمية إلى جامعة شيفلد بإنجلترا - أخبار كلمتك

سفر بعثة تدريبية لأطباء أمراض الكلى بالمستشفيات التعليمية إلى جامعة شيفلد بإنجلترا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 09:55 صباحاً - أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن سفر الدفعة الثانية من البعثة التدريبية لأطباء أمراض الكلى بالمستشفيات التعليمية إلى جامعة شيفلد بإنجلترا، وذلك بعد عودة الدفعة الأولى والتي سافرت فى أكتوبر الماضى.

خطة رفع كفاءة الأطقم الطبية في مختلف التخصصات الإكلينيكية

 

وصرح الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة بأن خطة رفع كفاءة الأطقم الطبية في مختلف التخصصات الاكلينيكية، تمهيدًا لمشروع المدينة الطبية لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، تسير وفق المعدلات المخطط لها، وبدعم كامل من معالى نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، بهدف إعداد جيل واعد يستطيع تقديم خدمة طبية متميزة طبقًا لأحدث الأساليب والمعايير العالمية، والتى سيتم تقديمها داخل المدينة الطبية المزمع إنشاؤها، لتضاهى أحدث وأكبر المراكز الطبية العالمية.

وأضاف رئيس الهيئة بأن جميع البعثات يتم تنفيذها بالتعاون مع قطاع التدريب والبحوث بديوان الوزارة، وعن طريق لجنة استشارية معنية بالتخصص، ولجنة لتحديد شروط القبول واختيار المرشحين وعمل امتحانات للبعثات التدريبية والدارسية للأطباء العاملين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأفادت د. هبة عبد العزيز مدير مركز دعم الباحثين بالهيئة بأن الدفعة الثانية شملت سفر د. مصطفى عاطف أخصائي أمراض الكلى بمستشفى شبين الكوم التعليمى لحضور البرنامج التدريببي 
Clinical attachment – Sheffield Kidney Institute – Sheffield Teaching Hospitals
بجامعة شيفلد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اليوم، تشغيل 8 قطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام، اعرف المواعيد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق