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الرياضة - 03:01 - محاكمة الفنانة منى فاروق اليوم بتهمة التلفظ بألفاظ خارجة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:01 - محاكمة الفنانة منى فاروق اليوم بتهمة التلفظ بألفاظ خارجة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:01 - محاكمة الفنانة منى فاروق اليوم بتهمة التلفظ بألفاظ خارجة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 03:01 صباحاً - تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم 22 يناير 2025، محاكمة الفنانة منى فاروق بتهمة التلفظ بألفاظ خارجة والخروج على قيم المجتمع.

كشفت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسيل الأموال، في القضية التي تحمل رقم 11350 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية، والمقيدة برقم 7235 لسنة 2024 إداري السيدة زينب، والمقيدة برقم 1524 لسنة 12024 جمع شؤون اقتصادية، بأن المتهمة في غضون شهر أكتوبر لعام 2024 وبتاريخ سابق عليه، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

ونص الأمر على ثبوت الاتهام قبل المشكو في حقها «منى.ف»، ثبوتًا يقينًا كافيًا لإحالتها للمحاكمة الجنائية، وذلك أخذا بما شهد به الشاكي «أحمد.ي»، من قيامها ببث مقطع مرئى على شبكة المعلومات الدولية «موقع تيك توك» يتضمن عبارات تخالف المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى وهو ما تأيد من خلال مطالعة النيابة العامة للمقطع المرئى.

وقالت النيابة إن التقرير الوارد من قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، وهو ما أكده ما شهد به إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بتحقيقات النيابة العامة من أن المشكو في حقها قامت ببث مقطع مرئى على شبكة المعلومات الدولية من خلال صفحتها على موقع «تيك توك» تضمن عبارات مخالفة لمبادىء وللقيم الأسرية للمجتمع المصرى، وهو مما يتعين معه تقديمها للمحاكمة الجنائية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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