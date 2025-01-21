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بعد تعرضه لحادث.. وزير العمل يوجه بتعويض وتوفير فرصة عمل لمواطن - أخبار كلمتك

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بعد تعرضه لحادث.. وزير العمل يوجه بتعويض وتوفير فرصة عمل لمواطن - أخبار كلمتك

بعد تعرضه لحادث.. وزير العمل يوجه بتعويض وتوفير فرصة عمل لمواطن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:46 مساءً - استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المواطن محمود نصر الدين عطيه، من محافظة القليوبية، والذي تعرض لحادث أثناء عمله في محل جزارة، أسفر عن بتر بالذراع الأيمن تحت الكوع.

ووجه الوزير بصرف تعويض من بند حوادث العمالة غير المنتظمة، وتركيب جهاز تعويضي له، وكذلك متابعة حصوله على مستحقاته من المنشأة التي كان يعمل بها أثناء تعرضه للحادث، وتوفير فرصة عمل له ضمن استيفاء نسبه الـ 5٪، والخاصة بتعيين ذوي الهمم، في القطاع الخاص.

وزير العمل يستقبل مواطن في مكتبه
وزير العمل يستقبل مواطن في مكتبه
وزير العمل يستقبل مواطن في مكتبه

كما وجه الوزير الإدارة المختصة بمتابعة إجراءات السلامة والتفتيش لهذه المنشآت حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث.

من جانبه تقدم المواطن بالشكر والتقدير على استقبال الوزير له ورعايته لحالته ومساعدته في الحصول على مستحقاته، وكان هذا المواطن قد توجه اليوم إلى مقر الوزارة دون موعد، واستقبله الوزير، في مكتبه، واستجاب لكافة مطالبه.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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