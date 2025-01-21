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مشاهير العرب - أول تعليق من أصالة بعد حصولها على جائزة المطربة المفضلة في «JOY AWARDS 2025 | صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أول تعليق من أصالة بعد حصولها على جائزة المطربة المفضلة في «JOY AWARDS 2025 | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من أصالة بعد حصولها على جائزة المطربة المفضلة في «JOY AWARDS 2025 | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:46 مساءً - أعربت الفنانة أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن سعادتها بحصولها على جائزة المطربة المفضلة لعام 2024 خلال تواجدها بحفل «JOYAWARDS 2025 الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.

وشاركت أصالة، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» عدد من اللقطات من تكريمها بحفل «JOYAWARDS 2025، مشيرة إلى سعادتها قائلة: «هيك كانت بداية الاحتفال ببيتنا وبكلّ طفوله حطّيت الجائزة».

وأضافت أصالة: «جنب أخواتها وكمًلت من الفرح للصبح طايرة وعم غنّي وأكترّ بكتير من فرحتي بجوائز من قبل أنا أخدتها يمكن لأنّي جايه ومكرّمه منّ تحرير وطني سوريا وما زلت لليوم تحت تأثير الانتصار ورحت لجوي».

وتابعت أصالة: «أنا حاسّه وكنت قبلها بكمّ يوم حضّرت الكلمة اللي كلّ مرّه بحضّرها، ويحفظها وينساها وبقول غير كل شي كان بدي قوله واللي ماقلته ولازم قوله هوّه إنّي أشكركم على ثقتكم ومحبتكم ودعمكم اللي أنا دائماً بحاجته وبسعى له».

وأضافت أصالة: «لكلّ اللي صوّتوا لي محبّتي وكلّ امتناني وبوعدكم ضلّ عند حسن ظنكم وطوًر من فنّي وحافظ على شغفي وقدّ مابقدر رح صون شكلي، أسعدتني جدّاً هالجائزه اللي بستنّاها كلً سنه وبكلّ سنه عندي منها من حسن حظّي واحترامي لموهبتي وتقديركم ومحبتكم عندي جائزة، وبالختام شكراً لجوي أوورد على تكريمي وشكراً لأحبتي الغالين على تفضيلي وشكراً للحياة اللي دائماً بالمحبّه بتشفيني وبتنصفني وبتحييني».

أصالة تهدي جائزتها لزوجها

أهدت أصالة جائزتها من «Joy Awards» لزوجها فائق حسن قائلة: «أنا مجتهدة ومخلصة وبحب مجالي وموهوبة، وأهدي هذه الجائزة لشريكي وزوجي، فهو المسؤول عن كل نجاحي، فخورة جدًا بالجائزة، ويارب دايمًا أكون عند حسن ظنكم وأحقق المزيد».

أصالة المطربة المفضلة لعام 2024

وأعربت أصالة عن امتنانها وسعادتها بالجائزة التي حصلت عليها من «جوي أووردز»، وباهتمام السعودية بالفن قائلة: «اهتمام السعودية الله يحفظها، الله يديمكم يا رب، أنتم أساس لكل بنيان في كافة المجالات وفي الفن اللي بحبه وأحترمه، وعندي رئيسي موجود رئيس جمهورية الفن أستاذ محمد عبده اشتقنالك يا حبيبي».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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