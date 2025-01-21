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إذاعة تونس تنقل حفل ماسبيرو في ذكرى أم كلثوم - أخبار كلمتك

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إذاعة تونس تنقل حفل ماسبيرو في ذكرى أم كلثوم - أخبار كلمتك

إذاعة تونس تنقل حفل ماسبيرو في ذكرى أم كلثوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:45 مساءً - تنقل الإذاعة التونسية حفل الهيئة الوطنية للإعلام بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، والذي تحييه الفنانة ريهام عبد الحكيم على مسرح التليفزيون في ماسبيرو في تمام السابعة من مساء الثاني من فبراير المقبل. 

حفل الهيئة الوطنية للإعلام 

وكان الكاتب أحمد المسلماني قد زار مقر الإذاعة التونسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية، والتقى المديرة العامة هندة بن علية الغريبي، وجري الاتفاق علي دعم التبادل البرامجي بين الإذاعة التونسية وماسبيرو.

تكريم أسرة مسلسل أم كلثوم

ويتضمن حفل كوكب الشرق تكريم أسرة مسلسل أم كلثوم بمناسبة مرور ٢٥ عامًا على إنتاجه من قبل التليفزيون المصري.

ويتم تكريم مخرجة المسلسل أنعام محمد علي، وبطلة العمل الفنانة صابرين، والفنانة سميرة عبد العزيز أرملة الراحل محفوظ عبد الرحمن كاتب العمل ووالدة أم كلثوم بالمسلسل.

كما يشهد الحفل تكريم نخبة من نجوم المسلسل نادية رشاد، رشوان توفيق، أيمن عزب،خالد الصاوي، ريهام عبد الحكيم، منال سلامة، أحمد عبد اللطيف، عبد آلعزيز مخيون، ميرنا وليد، رياض الخولي، اشرف زكي، توفيق عبد الحميد، محمد ابو داود، احمد صيام، كمال ابو رية، عزة بلبع، صفاء الطوخي، مصممة الأزياء سامية عبد العزيز، المصور عماد وليم.

و يعد مسلسل أم كلثوم أحد أهم مسلسلات السيرة الذاتية في العالم العربي، وقد حظي ولا يزال باهتمام واسع النطاق.. لدي عشرات الملايين من المشاهدين داخل مصر وخارجها.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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