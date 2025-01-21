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الدشاش يحصد هذا الرقم في إيرادات الإثنين - أخبار كلمتك

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الدشاش يحصد هذا الرقم في إيرادات الإثنين - أخبار كلمتك

الدشاش يحصد هذا الرقم في إيرادات الإثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:20 مساءً - وواصل فيلم “الدشاش” بطولة النجم محمد سعد، تحقيقه لإيرادات مميزة في شباك تذاكر دور العرض السينمائي، حيث يحافظ على صدارة الإيرادات منذ طرحه بالسينمات مطلع الشهر الجاري. 

 

إيرادات فيلم الدشاش 

 وحقق الفيلم أمس الإثنين مليون و34 ألف جنيه في شباك التذاكر بالسينمات المصرية، ليحتل المركز الأول في الترتيب اليومي. 

وعاد النجم محمد سعد لجمهوره بعد غياب دام قرابة 6 سنوات، وذلك من خلال فيلم يجمع بين الأكشن والكوميدي في تجربة جديدة لم يقدمها محمد سعد من قبل، بحسب آراء الجمهور والنقاد.

 

أبطال فيلم الدشاش

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق،  تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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