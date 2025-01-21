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طلاب الجيزة يؤدون اليوم امتحاني اللغة الأجنبية والكمبيوتر للشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

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طلاب الجيزة يؤدون اليوم امتحاني اللغة الأجنبية والكمبيوتر للشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

طلاب الجيزة يؤدون اليوم امتحاني اللغة الأجنبية والكمبيوتر للشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 02:30 صباحاً - تستعد محافظة الجيزة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الثلاثاء؛ لاستئناف امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، حيث يؤدي الطلاب اليوم الامتحان في مادة اللغة الأجنبية ومادة الكمبيوتر.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن جميع الاستعدادات قد اكتملت لضمان سير الامتحانات بسلاسة ويسر، حيث تم تخصيص 702 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

جهود مكثفة لتهيئة المناخ الامتحاني

وشدد محافظ الجيزة على أهمية توفير بيئة هادئة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، وكلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية بتكثيف الجهود لرفع كفاءة النظافة في محيط المدارس، وإزالة أي إشغالات أو عوائق قد تعيق سير الامتحانات، كما وجه بمنع تواجد الباعة الجائلين ومكبرات الصوت في محيط اللجان الامتحانية.

تعليمات مشددة لضمان النزاهة بامتحانات الشهادة الإعدادية 

من جانبه، أكد سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أهمية الالتزام التام بالقرارات الوزارية والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان، كما شدد على ضرورة توفير كافة الاحتياجات اللازمة لسير الامتحانات بسلاسة، والتواصل الفوري مع غرفة العمليات في حالة وجود أي مشكلة.

ووجه محافظ الجيزة رسالة إلى الطلاب، داعيًا إياهم إلى بذل قصارى جهدهم والتركيز على المذاكرة الجادة لتحقيق أفضل النتائج، مؤكدًا أن المحافظة قد وفرت كل الإمكانيات اللازمة لضمان نجاحهم.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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