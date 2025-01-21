5 سنوات مدة صلاحية بطاقات ماستر كارد في بنك مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 04:30 صباحاً - يبحث العديد من عملاء بنك مصر حول مدة صلاحية بطاقات فيزا وماستر كارد للخصم الفوري.

وأوضح مسئولون بنك مصر أن مدة صلاحية البطاقات ماستر كارد خمس سنوات.

مزايا ماستر كارد

وتشمل قائمة المزايا التي تقدمها بطاقات فيزا وماستر كارد للخصم الفوري من بنك مصر ما يلي:

يتم إصدار البطاقة من خلال فتح حساب جاري أو حساب توفير أو حساب يوم بيوم بفروع البنك.

تستخدم في عمليات السحب النقدي والمشتريات داخل وخارج مصر.

إمكانية ربط أكثر من حساب على البطاقة الواحدة حيث تتيح تلك الخاصية ربط عدة حسابات إضافية (جاري -توفير -شهادات....) وبحد أقصى 6 حسابات بخلاف الحساب الأساسي.

إمكانية قيام حامل البطاقة بإجراء التحويل بين الحسابات الخاصة به حسب رغبته وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر

الاستعلام عن أرصدة الحسابات المربوطة على البطاقة من خلال جميع آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر على مدار 24 ساعة يوميًا

عروض وتخفيضات في ارقي المراكز التجارية داخل وخارج مصر من خلال التطبيقات التالية: -

لبطاقات MasterCard تطبيق MasterCard buy 1 get 1

لبطاقات Visa تطبيق visa explore

الاستعلام عن أرصدة الحسابات المربوطة على البطاقة من خلال الاشتراك بخدمة البنك الفوري المجانية Online-Banking المتاحة بموقع البنك على شبكة الانترنت www.banquemisr.com/ar

يقدم بنك مصر لعملائه خدمة إصدار فيزا المشتريات 2025 وفق تنوع كبير يناسب كافة الفئات من عملاء البنك ونستعرض خلال السطور التالية معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك مصر.

وينفرد بنك مصر بتقديم باقة من البطاقات الائتمانية متعددة المزايا تناسب جميع المستويات والفئات من حيث الحد الائتماني، ويتساءل العديد من عملاء بنك مصر حول إمكانية الاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي من خلال وجود فيزا للمرتبات للعميل تتبع فرعا من فروع بنك مصر.

وأوضح مسئولو بنك مصر أن الاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي يجب لها توافر حساب شخصي وغير متاح إجراء ذلك باستخدام بطاقة المرتبات فقط.

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