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غزل المحلة يستضيف حرس الحدود بحثا عن مركز متقدم في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

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غزل المحلة يستضيف حرس الحدود بحثا عن مركز متقدم في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

غزل المحلة يستضيف حرس الحدود بحثا عن مركز متقدم في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 07:20 صباحاً - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني الكابتن شوقي غريب نظيره فريق حرس الحدود اليوم الثلاثاء على ستاد المحلة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

مباراة غزل المحلة وحرس الحدود 

ويدخل غزل المحلة المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز وتحقيق نقاط اللقاء الثلاثة بحثا عن مركز متقدم في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، فضلا عن مصالحة جماهير زعيم الفلاحين بعد الخسارة في مواجهته الأخيرة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة. 

أما علي الجانب الأخر، يسعي حرس الحدود إلي تحقيق الفوز للابتعاد عن المراكز الأخيرة في جدول الترتيب حيث يقع الفريق السكندري في المركز السادس عشر بفارق نقطتين فقط عن مودرن سبورت صاحب المركز الأخير. 

حكام مباراة غزل المحلة وحرس الحدود 

موعد مباراة غزل المحلة وحرس الحدود والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن يلتقي  غزل المحلة مع نظيره حرس الحدود، اليوم الثلاثاء، على إستاد المحلة في تمام الساعة الرابعة مساء.  

وتنقل مباراة غزل المحلة وحرس الحدود عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

 

ترتيب غزل المحلة وحرس الحدود 

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد فريق حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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