دخول 260 شاحنة مساعدات إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:00 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بدخول 260 شاحنة مساعدات اليوم إلى معبري كرم أبوسالم والعوجة، بينها 23 شاحنة وقود.

أضاف أن متوسط ما يتم إدخاله 350 مساعدات قياسا بما تم إدخاله في اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن المساعدات عبارة عن مواد غذائية ومياه وخيام وبطاطين.

جيش الاحتلال يوجه بيانًا تحذيرًا لسكان قطاع غزة

وعلى الجانب الآخر وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بيانا عاجلا إلى سكان قطاع غزة، بزعم تفادي ما وصفه بـالاحتكاكات وسوء الفهم.

وزعم أدرعي: "بناء على الاتفاق تبقى قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي منتشرة في مناطق محددة في قطاع غزة. يجب عدم الاقتراب إلى قواتنا في المنطقة حتى إشعار آخر. الاقتراب إلى القوات يعرضكم للخطر".

تحذير من الاقتراب لقوات الاحتلال

وادعى: “لا يزال التحرك من جنوب إلى شمال قطاع غزة أو نحو طريق نتساريم خطيرا في ضوء أنشطة جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة”.

قوات جيش الاحتلال

واختتم: “نحذر السكان من مغبة الاقتراب إلى قوات جيش الاحتلال عامة وفي منطقة محور نتساريم على وجه الخصوص”.

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