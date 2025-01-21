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السفير الإسرائيلي بواشنطن: فريق ترامب قام بدور رئيسي في مفاوضات غزة - أخبار كلمتك

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السفير الإسرائيلي بواشنطن: فريق ترامب قام بدور رئيسي في مفاوضات غزة - أخبار كلمتك

السفير الإسرائيلي بواشنطن: فريق ترامب قام بدور رئيسي في مفاوضات غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:05 صباحاً - ذكر موقع أكسيوس نقلًا عن السفير الإسرائيلي بواشنطن، أنَّ فريق ترامب قام بدور رئيسي في مفاوضات غزة وكان مصممًا على إتمام صفقة تبادل الأسرى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

 

تصريحات ترامب

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أداء اليمين الدستورية: "قبل يوم واحد من تسلمي المنصب الرهائن في الشرق الأوسط عادوا إلى منازلهم.. وسياسة الحكومة ستكون وجود جنسين فقط ذكور وإناث".

 

استعادة قناة بنما وتغيير اسم خليج المكسيك

وتابع: "الولايات المتحدة أنفقت الكثير من الأموال والكثير من الأمريكيين فقدوا حياتهم أثناء بناء قناة بنما.. سنستعيد قناة بنما ورسالتي للأمريكيين اليوم أنه حان الوقت لنتحرك بشجاعة لأننا أمة عظيمة، كذلك سنغير اسم خليج المكسيك ليصبح خليج أمريكا.. سنستعيد مكانتنا الصحيحة باعتبارنا أعظم وأقوى وأكثر الدول احتراما على وجه الأرض".

 

واستكمل: "نقف الآن على أعتاب أعظم 4 سنوات في تاريخ أمريكا..إذا عملنا معا فلن يكون هناك شيء لا نستطيع فعله ولا حلما لا نستطيع تحقيقه.. سأكافح من أجل الشعب الأمريكي وسنحقق النصر كما لم يحدث في السابق.. وسنضع حدا لكل الحروب".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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