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رئيس بنما يرد على ترامب بعد إعلان اعتزامه استعادة القناة خلال خطاب التنصيب - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 11:49 مساءً - رد الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو، الإثنين، على ما قاله نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال حفل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة بشأن عزم واشنطن إعادة السيطرة على قناة بنما.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قال مولينو، في منشور على حسابه في منصة "إكس": "قناة بنما ملك لبنما وستظل كذلك تحت سيطرتها وبحيادية دائمة".

وأضاف أن بنما أدارت القناة "من واقع الإحساس بالمسؤولية تجاه العالم والتجارة بما في ذلك أمريكا".

 

استعادة الولايات المتحدة لقناة بنما

وكان ترامب قد أكد خلال خطاب التنصيب أن الولايات المتحدة "ستستعيد" قناة بنما، مشددا على أن "الهدف من اتفاقنا وروحية معاهدتنا انتهكا بالكامل".

وتابع ترامب في خطاب بعد تأديته اليمين الدستورية: "تعرّضنا لمعاملة سيئة للغاية من خلال هذه الهدية" التي "ما كان يجب تقديمها أبدا. لم يتم الوفاء بالوعد الذي قطعته لنا بنما".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "الهدف من اتفاقنا وروحية معاهدتنا انتهكا بالكامل. السفن الأمريكية تخضع لضرائب مرتفعة على نحو خطير ولا تتلقى معاملة عادلة، بما في ذلك البحرية الأمريكية".

 

بناء قناة بنما

وشدّد على أن الصين سيطرت على هذا الممر المائي الحيوي، موضحا: "لم نعطها (القناة) للصين بل أعطيناها لبنما. وسنستعيدها". ولم يستبعد ترامب في السابق استخدام القوة ضد بنما.

قبيل عودته إلى السلطة، قال ترامب مرارا إنه يريد استعادة قناة بنما التي بنتها الولايات المتحدة وافتُتحت في العام 1914.

وانتقد الصفقة التي أبرمها الرئيس آنذاك جيمي كارتر في العام 1977، والتي أسفرت عن نقل السيطرة على القناة إلى بنما في العام 1999.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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