الرياضة - 02:41 - تشيلسى يفوز على وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف بالدورى الإنجليزى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 02:41 صباحاً - نجح فريق تشيلسي في الفوز على ضيفه وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في ختام منافسات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح أدارابيويو التسجيل لـ تشيلسي في الدقيقة 24، قبل أن يعادل مات دوهيرتي النتيجة لـ وولفرهامبتون في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وسجل مارك كوكوريلا الهدف الثاني لـ تشيلسي في الدقيقة 60، قبل أن يحرز مادويكي الهدف الثالث لـ "البلوز" في الدقيقة 66.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 40 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد ووولفرهامبتون عند 16 نقطة في المركز السابع عشر.