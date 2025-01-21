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الرياضة - 03:41 - اليوم.. إمام عاشور أمام المحكمة في اتهامه بسب وقذف سيدة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:41 - اليوم.. إمام عاشور أمام المحكمة في اتهامه بسب وقذف سيدة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:41 - اليوم.. إمام عاشور أمام المحكمة في اتهامه بسب وقذف سيدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - اليوم.. إمام عاشور أمام المحكمة في اتهامه بسب وقذف سيدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:41 صباحاً - تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنح الدقي، ثانى جلسات محاكمة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي فى الجنحة المباشرة المقامة من "داليا" تتهمه فيها بالسب والقذف عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب.

وأقام علي فايز المحامى وكيلا عن "داليا" جنحة مباشرة ضد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي تتضمن اتهامه بالسب والقذف عبر واتساب، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، قضت فى وقت سابق بانقضاء الدعوى الجنائية والمدنية بالتصالح في واقعة اتهام اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي، بعد الحكم عليه بالحبس 6 أشهر بتهمة التعدي على فرد أمن في مول شهير بمدينة الشيخ زايد.

يذكر أن محكمة جنح الشيخ زايد، قضت في وقت سابق بـ براءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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