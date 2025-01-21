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الرياضة - 12:11 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:11 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:11 صباحاً - مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء.. ترتفع معدلات البحث من قبل المسلمين، لتأدية الصلاة في أوقاتها، لما لها من أجر وثواب عظيم لمن يؤديها في وقتها.

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص مواقيت الصلاة في محافظات مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

تبدأ الساعة 5:20 ص بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة 6:43 م لصلاة العشاء، وبالنسبة إلى عدد ساعات الصيام لهذا اليوم، فإنها 12 ساعة و2 دقيقة.

الصلاة وقت الأذان

صلاة الفجْر 5:20ص

الشروق 6:50ص

صلاة الظُّهْر 12:6م

صلاة العَصر 3:3م

صلاة المَغرب 5:23م

صلاة العِشاء 6:44م

أوقات الصلاة في الإسكندرية

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية تبدأ الساعة 5:27ص بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة 6:47 م لصلاة العشاء. وبنسبة إلى عدد ساعات الصيام لهذا اليوم فإنها 11 ساعة و58 دقيقة.

الصلاة وقت الأذان

صلاة الفجْر 5:27 ص

الشروق 6:58 ص

صلاة الظُّهْر 12:12 م

صلاة العَصر 3:5 م

صلاة المَغرب 5:25 م

صلاة العِشاء 6:47 م

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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