كهربا يكشف أسباب توتر علاقته مع كولر (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:05 صباحاً - كشف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي والمعار إلى الاتحاد الليبي أسباب توتر علاقته بالسويسري مارسيل كولر المدير الفني للأحمر وابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي مؤخرًا.

وقال كهربا خلال حواره الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر: كنت ماشي كويس لحد ما كولر جاب موديست وبعدها بدا يعتمد عليه بشكل اساسي".

وتابع كهربا : "أنا كسرت الدنيا وكنت متألق بكرم من ربنا وزملائي حتى جاء موديست وأنا عاطفي جدا وبحتاج تعامل نفسي خاصة انني كنت بتدرب بشكل جيد وفي نفس الوقت بعيد وكمان شايف إني افضل من موديست".

وأضاف: أنا لاعب بتاع مباريات تزيد ليقاتي البدنية بالمباريات لكن ليس بالتدريب، مع التدريب البدني بالأحمال ممكن اتعرض للإصابة بعكس المشاركة في المباريات".

واستكمل:كنت شايف نفسي أحسن لأني لاعب ماتشات وممكن أجيب هدف في اي وقت"

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fibrahimfayek%2Fvideos%2F624183800085231%2F&show_text=false&width=560&t=0

إعارة كهربا للاتحاد الليبي

على جانب آخر، أسدل الستار على مشوار محمود كهربا لاعب الأهلي مع ناديه بعد الاتفاق على رحيل اللاعب معارا إلى الاتحاد الليبي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة.

ونستعرض في التقرير التالي كشف حساب كهربا مع الأهلي بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء.

لعب: 145 مباراة

سجل: 48 هدفا

صنع: 22 هدفا

عدد البطولات: 15 لقبا "3 ألقاب للدوري المصري – 3 ألقاب لكأس مصر - 3 ألقاب للسوبر المحلي – 4 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا – لقب للسوبر الأفريقي – لقب كأس القارات الثلاث ".

وحرص محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتقل حديثًا لصفوف الاتحاد الليبي على التواجد بمقر النادي بالجزيرة أمس الأحد وعقد جلسة مع محمد رمضان المدير الرياضي للقلعة الحمراء.

وأنهى كهربا كافة الأمور الإدارية المتعلقة بانتقاله للدوري الليبي ووقع على الاستغناء الموجه للنادي الليبي وجمع كل متعلقاته من غرفة ملابس الفريق وغادر ملعب مختار التتش بعد رحيل جميع اللاعبين.

و لم يحسم مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مصير كهربا أمام فاركو يوم الأربعاء المقبل وإن كان الأقرب أن يغيب اللاعب عن اللقاء خاصة بعد أن أكد للاعبين على التواجد بالنادي يوم الثلاثاء لوداع زملائه والجهاز الفني قبل انطلاق رحلته مع الاتحاد الليبي.

وكان كهربا قد تلقى عروضا من أندية الاتحاد والسويحلي الليبي والزوراء العراقي والمريخ السوداني إلا أنه حسم أمره بالانتقال لنادي الاتحاد الليبي نظرا لقوة عرضهم المادي والذي وصل لـ 800 الف دولار للاعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.