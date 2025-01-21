كنت بعيط وأنا ماشي، كهربا يكذب تصريحات محمد رمضان بعد السوبر المصري (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 02:20 صباحاً - كشف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي والمعار إلى الاتحاد الليبي لأول مرة كواليس ترحيله الى مصر بعد مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المصري بالامارات.

وقال كهربا خلال حواره الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر: كهربا: اقسم بالله ما حصل اي شتايم ولا الفاظ خارجة زي ما اتقال..انا كنت منفعل علي المدير الفني كولر بعد المباراة لعدم مشاركتي وانا مع زملائي اللعيبة كابتن محمد رمضان سمعني وانا منفعل فقال لي انت موقوف قلت له تمام"

وأضاف كهربا: قلت لكابتن رمضان تمام وتحت امر حضرتك وقال لي انت موقوف واحنا في غرفة خلع الملابس وبعدها قال هتمشي من النادي والشناوي خدني ع الباص ورجعنا الفندق"

وتابع:"فوجئت بقرار خصم المليون جنيه وترحيلي الي مصر وابلاغي بالترحيل وعلي الفوز اجتمع جميع لاعبي الفريق مع كابتن رمضان وحاولوا كثيرا اثناءه عن القرار باعتباري لم اخطأ "

وكشف كهربا:"كابتن رمضان ابلغ لاعبي الاهلي انه في حال الفوز بلقب السوبر امام الزمالك سيتم تخفيض العقوبة الي نصف مليون جنيه وعودته الي التمرين مرة اخري بعد العودة للقاهرة ".

وتابع:"هو استغل رغبتهم والحاحهم في العفو عني بتحفيزهم للفوز من اجلي وبصراحة لن انسي هذا الموقف لاعبي الاهلي طوال حياتي".

واستطرد:"كنت بعيط وانا ماشي من المعسكر..انا مغلطتش.. الغلط الكبير هو ترحيلي" وعلي العكس تماما هذا الموقف وطد علاقتي بكابتن رمضان رغم العقوبة وباخد بنصائحه في اشياء كثيرة"

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إعارة كهربا للاتحاد الليبي

على جانب آخر، أسدل الستار على مشوار محمود كهربا لاعب الأهلي مع ناديه بعد الاتفاق على رحيل اللاعب معارا إلى الاتحاد الليبي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة.

ونستعرض في التقرير التالي كشف حساب كهربا مع الأهلي بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء.

لعب: 145 مباراة

سجل: 48 هدفا

صنع: 22 هدفا

عدد البطولات: 15 لقبا "3 ألقاب للدوري المصري – 3 ألقاب لكأس مصر - 3 ألقاب للسوبر المحلي – 4 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا – لقب للسوبر الأفريقي – لقب كأس القارات الثلاث ".

وأنهى كهربا كافة الأمور الإدارية المتعلقة بانتقاله للدوري الليبي ووقع على الاستغناء الموجه للنادي الليبي وجمع كل متعلقاته من غرفة ملابس الفريق وغادر ملعب مختار التتش بعد رحيل جميع اللاعبين.

و لم يحسم مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مصير كهربا أمام فاركو غدا الأربعاء وإن كان الأقرب أن يغيب اللاعب عن اللقاء خاصة بعد أن أكد للاعبين على التواجد بالنادي يوم الثلاثاء لوداع زملائه والجهاز الفني قبل انطلاق رحلته مع الاتحاد الليبي.

وكان كهربا قد تلقى عروضا من أندية الاتحاد والسويحلي الليبي والزوراء العراقي والمريخ السوداني إلا أنه حسم أمره بالانتقال لنادي الاتحاد الليبي نظرا لقوة عرضهم المادي والذي وصل لـ 800 الف دولار للاعب.

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