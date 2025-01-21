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تحسبا لقرارات الترحيل، المكسيك تطلق برنامجا لاستقبال المهاجرين - أخبار كلمتك

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تحسبا لقرارات الترحيل، المكسيك تطلق برنامجا لاستقبال المهاجرين - أخبار كلمتك

تحسبا لقرارات الترحيل، المكسيك تطلق برنامجا لاستقبال المهاجرين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:00 صباحاً - أطلقت السلطات في المكسيك، الجارة الجنوبية للولايات المتحدة، اليوم، برنامجا لاستقبال المهاجرين الذين قد يتم طردهم بعد تولي الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، منصب الرئاسة في واشنطن.

وقالت وزيرة الداخلية المكسيكية روسيا إيسيلا رودريجيز خلال مؤتمر صحفي،: "ردا على ترحيل المكسيكيين الموجودين في الولايات المتحدة، أعدّت حكومة المكسيك استراتيجية فعالة لاستقبالهم تحت اسم "المكسيك تحتضنكم".

وأضافت أن "المكسيك ستعمل كل ما هو ضروري لحماية المواطنين، وستقدم كل ما هو ضروري لاستقبال من تمت إعادة توطينهم لغرض دمجهم مجددًا في الوطن".

وأوضحت أن السلطات المكسيكية تستعد لعملية ترحيل المهاجرين المكسيكيين من الولايات المتحدة بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول خططه بهذا الشأن، مؤكدة أنه سيتم تقديم إمكانية الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي الحكومية للمواطنين الذين سيتم ترحيلهم، بما في ذلك الخدمات الطبية والنقل والاتصال الهاتفي.

وأعلن ترامب خلال كلمته في حفل تنصيبه، أن أول قرار سيوقعه اليوم، هو أمر تنفيذي لإعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وأكد ترامب أن جميع عمليات الدخول غير القانونية سيتم "إيقافها فورًا"، مضيفًا أن الحكومة ستبدأ عملية إعادة الملايين من "الأجانب المجرمين" إلى أوطانهم.

وتحدث عن بعض الإجراءات التي يخطط لتنفيذها، بما في ذلك إعادة تطبيق سياسة "البقاء في المكسيك"، وزيادة عدد القوات والموارد البشرية على الحدود.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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