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الرياضة - 01:46 - مستوطنون يحرقون مركبات ويهاجمون منازل لفلسطينيين ومحلات تجارية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:46 - مستوطنون يحرقون مركبات ويهاجمون منازل لفلسطينيين ومحلات تجارية - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:46 - مستوطنون يحرقون مركبات ويهاجمون منازل لفلسطينيين ومحلات تجارية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:46 صباحاً - أحرق مستطنون، مساء الاثنين، عددا من مركبات الفلسطينيين، وهاجموا منازل ومحلات تجارية، شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر فلسطينية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، أحرقوا عددا من المركبات وهاجموا المحلات التجارية والمنازل الواقعة على الشارع الرئيس (قلقيلية- نابلس) في قريتي الفندق وجينصافوط، شرق قلقيلية.

وفي السياق، دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طرقا "التفافية" ترابية قرب حاجز جبع العسكري، شمال غرب القدس، وتسببت بأزمات سير خانقة.

وأفادت الوكالة، بأن قوات من جيش الاحتلال دمرت برفقة جرافات طرقا التفافية ترابية في قرية جبع، كان يسلكها مواطنون ومركبات مضطرين للخروج عبر الحاجز، رغم وعورتها.

وحاجز جبع العسكري هو المخرج الرئيسي من محافظتي رام الله والبيرة إلى القدس وأريحا، وجنوب الضفة الغربية.

يذكر أن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية على شارع جبع قبل يومين، تضاف لأخرى مقامة منذ عام.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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