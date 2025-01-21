لجنة القوات المسلحة في "الشيوخ" الأمريكي تؤيد تعيين هيجسيث وزيرا للدفاع وروبيو للخارجية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:35 صباحاً - صوَّتت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الإثنين، لتعيين بيت هيجسيث وزيرًا للدفاع في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

من جهتها وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على تعيين ماركو روبيو وزيرًا للخارجية في الإدارة الجديدة.

وفي وقت سابق من أمس الإثنين كان ترامب قد عيّن روبرت سيلسيس قائمًا بأعمال وزير الدفاع نظرًا لأن مجلس الشيوخ لم يكن قد أكد بعد تعيين مرشحه لقيادة البنتاجون بيت هيجسيث.

وسيلسيس هو نائب مدير خدمات المقر الرئيسي للبنتاجون في واشنطن. ولشغل منصب قائم بأعمال البنتاجون، كانت إدارة ترامب بحاجة إلى مسؤول تنفيذي كبير في الوزارة تم تأكيده بالفعل من جانب مجلس الشيوخ.

وسيلسيس هو جندي متقاعد من مشاة البحرية الأمريكية خدم في حرب الخليج وحصل على النجمة البرونزية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.