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لجنة القوات المسلحة في "الشيوخ" الأمريكي تؤيد تعيين هيجسيث وزيرا للدفاع وروبيو للخارجية - أخبار كلمتك

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لجنة القوات المسلحة في "الشيوخ" الأمريكي تؤيد تعيين هيجسيث وزيرا للدفاع وروبيو للخارجية - أخبار كلمتك

لجنة القوات المسلحة في "الشيوخ" الأمريكي تؤيد تعيين هيجسيث وزيرا للدفاع وروبيو للخارجية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:35 صباحاً - صوَّتت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الإثنين، لتعيين بيت هيجسيث وزيرًا للدفاع في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

من جهتها وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على تعيين ماركو روبيو وزيرًا للخارجية في الإدارة الجديدة.

وفي وقت سابق من أمس الإثنين كان ترامب قد عيّن روبرت سيلسيس قائمًا بأعمال وزير الدفاع نظرًا لأن مجلس الشيوخ لم يكن قد أكد بعد تعيين مرشحه لقيادة البنتاجون بيت هيجسيث.

وسيلسيس هو نائب مدير خدمات المقر الرئيسي للبنتاجون في واشنطن. ولشغل منصب قائم بأعمال البنتاجون، كانت إدارة ترامب بحاجة إلى مسؤول تنفيذي كبير في الوزارة تم تأكيده بالفعل من جانب مجلس الشيوخ. 

وسيلسيس هو جندي متقاعد من مشاة البحرية الأمريكية خدم في حرب الخليج وحصل على النجمة البرونزية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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