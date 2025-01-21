بعثة يد الزمالك تطير إلى الإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:00 مساءً - تطير بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى الإمارات، في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، استعدادًا لخوض منافسات بطولة الشارقة الدولية الودية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 22 إلى 27 يناير الجاري.

ويتولى الكابتن هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الكوماندوز في الإمارات.



ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية بجانب فرق: " الأفريقي التونسي - كاظمة الكويتي - مليحة الإماراتي".



ويخوض الزمالك منافسات البطولة بقائمة تضم كل من:

"أحمد الأحمر - محمود خليل فلفل - يوسف ناجي - بلال أحمد - أحمد حسام - جمال صلاح - عمر الفولي- زياد حشاد - أحمد سامح - عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - شادي خليل - يوسف علي - هشام صلاح - عمر صادق بيبو ".



ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، ومحمد عبد السلام ريشة مدربًا عامًا، وماركو ماركيس مدربًا لحارس المرمى، وأشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، ومحمد أشرف أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا، ومحمد سامي إداريًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.