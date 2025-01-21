الرياضة - 12:26 - سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:26 مساءً - سعر الذهب.. استقر سعر الذهببمختلف أعيرته في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، في سوق الصاغة المختلفة، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً نحو 3770 جنيه للبيع، 3745 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم، سجل نحو 4297.25 جنيه للبيع، و4268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم، سجل نحو 3949.5 جنيه للبيع، 3923.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم، سجل نحو 3770 جنيها للبيع، 3745 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم، سجل نحو 3231.5 جنيه للبيع، 3210 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم، سجل نحو 2513.25 جنيه للبيع، 2496.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم، سجل نحو 2154.25 جنيه للبيع، 2140 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم، سجل نحو 1615.75 جنيه للبيع، 1605 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم، سجل نحو 30160 جنيها للبيع، 29960 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم، سجل نحو 2724.26 دولا للبيع، و2723.99 دولار للشراء.