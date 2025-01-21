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التموين: إطلاق القافلة الحادية عشر لقطاع غزة بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية قريبا - أخبار كلمتك

التموين: إطلاق القافلة الحادية عشر لقطاع غزة بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية قريبا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:26 - سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:26 - سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:26 - سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:26 مساءً - سعر الذهب.. استقر سعر الذهببمختلف أعيرته في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، في سوق الصاغة المختلفة، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً نحو 3770 جنيه للبيع، 3745 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم، سجل نحو 4297.25 جنيه للبيع، و4268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم، سجل نحو 3949.5 جنيه للبيع، 3923.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم، سجل نحو 3770 جنيها للبيع، 3745 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم، سجل نحو 3231.5 جنيه للبيع، 3210 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم، سجل نحو 2513.25 جنيه للبيع، 2496.75 جنيه للشراء.

بعد تثبيت الفائدة.. سعر الذهب الآن في سوق الصاغة
سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم، سجل نحو 2154.25 جنيه للبيع، 2140 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم، سجل نحو 1615.75 جنيه للبيع، 1605 جنيهات للشراء.

كم وصل سعر الذهب عيار 21 الآن
سعر الذهب الآن في مصر

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم، سجل نحو 30160 جنيها للبيع، 29960 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم، سجل نحو 2724.26 دولا للبيع، و2723.99 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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