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التلفزيون الصيني: بوتين وشي يجريان اتصالا عبر تقنية الفيديو - أخبار كلمتك

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التلفزيون الصيني: بوتين وشي يجريان اتصالا عبر تقنية الفيديو - أخبار كلمتك

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التلفزيون الصيني: بوتين وشي يجريان اتصالا عبر تقنية الفيديو - أخبار كلمتك

التلفزيون الصيني: بوتين وشي يجريان اتصالا عبر تقنية الفيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:00 مساءً -  ذكر التلفزيون الصيني المركزي أن الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجريا اتصالا عبر تقنية الفيديو. 

وقال الرئيس الصيني: “نعتزم الارتقاء بالعلاقات الروسية الصينية إلى مستوى جديد هذا العام”.

 

التلفزيون الصيني: بوتين وشي يجريان اتصالا عبر تقنية الفيديو

 وجاء في البيان: "في صباح يوم الحادي والعشرين من يناير، عقد رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعة الشعب الكبرى ببكين".

وفي مطلع يناير الجاري، أطلع الرئيس الروسي أعضاء الحكومة خلال اجتماع على أنه يخطط لإجراء مكالمة هاتفية قريبا مع نظيره الصيني. 

 

تعزيز العلاقات الودية بين البلدين وإقامة العدل

 وفي مطلع العام الحالي، أعرب الرئيس الصيني في رسالة تهنئة بمناسبة العام الجديد إلى بوتين، عن استعداده للحفاظ على اتصالات وثيقة مع نظيره الروسي لتعزيز العلاقات الودية بين البلدين وإقامة العدل والعدالة في الساحة الدولية.

وقال شي في رسالته: "الصين وروسيا تتقدمان دائما معا على المسار الصحيح المتمثل في عدم بناء التحالفات وعدم المواجهة وعدم استهداف أي طرف ثالث". 

وأضاف: "الثقة السياسية المتبادلة والتنسيق الاستراتيجي بين الجانبين يسيران باستمرار إلى مستوى أعلى تحت التوجيه الاستراتيجي لرئيسي الدولتين".   

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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