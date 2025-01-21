تشكيل برشلونة المتوقع أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 11:45 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، يستضيف بنفيكا البرتغالي نظيره برشلونة الإسباني مساء اليوم الثلاثاء، بملعب النور “ملعب دا لوز” بالبرتغال ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.



وتأتي مباراة برشلونة وبنفيكا، في إطار مباريات الجولة السابعة لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بنفيكا

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، رونالد أراوخو، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، فرينكي دي يونج، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، رافينها، روبرت ليفاندوفبرسكي.



موعد مباراة برشلونة وبنفيكا

تنطلق مباراة برشلونة ضد بنفيكا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وبنفيكا

تذاع مباراة برشلونة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN sports HD1.



ويتواجد برشلونة بالمركز الثاني في ترتيب فرق دوري أبطال أوروبا، ويملك 15 نقطة، ويتصدر ليفربول بـ 18 نقطة، أما بنفيكا، يتواجد في المركز الخامس عشر بالترتيب، ويملك في رصيده 10 نقاط.

وكشف هانز فليك، مدرب برشلونة، قائمة فريقه لمباراة بنفيكا المقرر لها، اليوم الثلاثاء، على ملعب النور، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت اختيارات فليك لموقعة بنفيكا انضمام أنسو فاتي الذي استبعد مؤخرا من المباريات، تمهيدا لرحيله خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بينما يغيب داني أولمو للإصابة.

قائمة برشلونة لمباراة بنفيكا

كوبارسي - بالدي - أراوخو - جافي - فيران توريس - بيدري - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - رافينيا - إيناكي بينيا - بابلو توري - كريستنسن - فيرمين لوبيز - كاسادو - باو فيكتور - لامين يامال - فرينكي دي يونج - كوندي - إريك جارسيا - تشيزني - كوشين - هيكتور فورت - جيرارد مارتن.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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