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نتنياهو يعلق على العملية العسكرية في جنين ويزعم: هدفها تعزيز الأمن - أخبار كلمتك

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نتنياهو يعلق على العملية العسكرية في جنين ويزعم: هدفها تعزيز الأمن - أخبار كلمتك

نتنياهو يعلق على العملية العسكرية في جنين ويزعم: هدفها تعزيز الأمن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:20 مساءً - زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، أن العملية العسكرية في جنين هدفها تعزيز الأمن في الضفة.

العملية العسكرية في جنين هدفها تعزيز الأمن في الضفة

كما أوضح نتنياهو أنه بتوجيه من المجلس الوزاري أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك والشرطة عملية عسكرية في جنين.

 

وكان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية في مخيم جنين  شمال الضفة الغربية، بدأها بقصف من الجو، وتسلل قوات خاصة للمخيم في أكثر من محور.

الاحتلال يبدأ عملية عسكرية في جنين 

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "باشر الاحتلال الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود حملة عسكرية لإحباط الأنشطة العسكرية في جنين".

وأشار في بيانه المقتضب عبر منصة "إكس" إلى أن تفاصيل العملية سيتم الكشف عنها لاحقًا.

تعزيزات عسكرية في مخيم جنين

وقصفت طائرة إسرائيلية مسيّرة، مركبة عند منطقة الزهراء، في حين دخلت قوات خاصة إسرائيلية وتعزيزات عسكرية للمخيم بشكل مكثف.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن شخصًا واحدًا قتل جراء قصف إسرائيلي، وتم نقله لمستشفى حكومي في المحافظة.

وأعلنت فصائل فلسطينية مسلحة في بيانات متتالية، أنها تخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية تسللت لمدينة جنين، قبل أن تتدخل تعزيزات عسكرية إسرائيلية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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