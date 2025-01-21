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ارتفاع عدد ضحايا حريق فندق فى تركيا لـ 66 قتيلا و51 مصابا (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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ارتفاع عدد ضحايا حريق فندق فى تركيا لـ 66 قتيلا و51 مصابا (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

ارتفاع عدد ضحايا حريق فندق فى تركيا لـ 66 قتيلا و51 مصابا (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:20 مساءً - أعلن وزير الداخلية التركي ارتفاع عدد قتلى حريق فندق بمنتجع للتزلج في شمال غرب تركيا، إلى 66 قتيلا و51 مصابا، وفق بيان صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء.

https://x.com/cnnturk/status/1881678315775266957?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1881678315775266957%7Ctwgr%5Ef467f6c7a552d72375c3c116e564338c057a206e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.youm7.com%2Fstory%2F2025%2F1%2F21%2FD8A7D8B1D8AAD981D8A7D8B9-D8B9D8AFD8AF-D8B6D8ADD8A7D98AD8A7-D8ADD8B1D98AD982-D981D986D8AFD982-D981D989-D8AAD8B1D983D98AD8A7-D984D98066-D982D8AAD98AD984D8A7-D98851%2F6854521

وقال محافظ إقليم بولو عبد العزيز أيدين لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، إن الحريق بدأ في الطابق الرابع من الفندق المكون من 11 طابقا في منتجع كارتال كايا للتزلج في بولو في حوالي الساعة 3:30 صباحا (0030 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء وما زال رجال الإطفاء يعملون على إخماده.

وأضاف أن سبب الحريق لم يتضح على الفور لكن السلطات ستحقق فيه، مضيفا أن الحريق اندلع في أحد المطاعم حسبما أورد موقع "زون بروس" الإخباري الفرنسي.

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10 قتلى و32 مصابا في حريق بمنتجع للتزلج في تركيا (فيديو وصور)

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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