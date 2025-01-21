عاجل:قتلى وجرحى باقتحام مخيم عزاء - أخبار كلمتك

عاجل:قتلى وجرحى باقتحام مخيم عزاء - أخبار كلمتك

نجم التلال الاسبق قيس محمد صالح يوقع لوحدة عدن - أخبار كلمتك

نجم التلال الاسبق قيس محمد صالح يوقع لوحدة عدن - أخبار كلمتك

منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بفلسطين يشكر مصر وقطر على دورهما في وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بفلسطين يشكر مصر وقطر على دورهما في وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

أستاذ أمراض نساء يكشف عن تطعيم للوقاية من سرطان ‏عنق الرحم - أخبار كلمتك

أستاذ أمراض نساء يكشف عن تطعيم للوقاية من سرطان ‏عنق الرحم - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يبحث مع شركة أكوا باور سبل توطين صناعة مكونات محطات تحلية المياه - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يبحث مع شركة أكوا باور سبل توطين صناعة مكونات محطات تحلية المياه - أخبار كلمتك

برلماني: قرار الإفراج عن 4466 يعكس ترسيخ قيم التسامح والتراحم في المجتمع - أخبار كلمتك

برلماني: قرار الإفراج عن 4466 يعكس ترسيخ قيم التسامح والتراحم في المجتمع - أخبار كلمتك

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يفتتحان الدورة العاشرة لمعرض «اجري إكسبو» - أخبار كلمتك

وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يفتتحان الدورة العاشرة لمعرض «اجري إكسبو» - أخبار كلمتك

تعليم كفر الشيخ: غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى في ثالث امتحانات الشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

تعليم كفر الشيخ: غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى في ثالث امتحانات الشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

التموين تعلن موعد انطلاق معارض أهلًا رمضان بالمحافظات - أخبار كلمتك

التموين تعلن موعد انطلاق معارض أهلًا رمضان بالمحافظات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

سماع دوي انفجار ضخم في محيط مخيم جنين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:20 مساءً - أفادت مصادر  من جنين، اليوم الثلاثاء، عن سماع دوي انفجار ضخم في محيط مخيم جنين.

سماع دوي انفجار ضخم في محيط مخيم جنين

 

وافادت تقارير اخبارية أن عملية جنين  التي يشنها  الاحتلال تحت اسم "السور الحديدي"،  نالت دعمًا واسعًا من المستوى السياسي، وهي العملية الأولى في فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم دعوته في خطاب لرفض الحروب بالشرق الأوسط، وسط مطالبات إسرائيلية لتوسيعها لكل الضفة، وفق موقع "واللا" والقناة السابعة الإسرائيلية.

وادعى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، تعليقًا على العملية غير التقليدية، إنه بعد غزة ولبنان، بدأ الجيش  الاحتلال الإسرائيلي اليوم، تغيير النظرية الأمنية، هذه المرة في الضفة الغربية، في مواجهة ما أسماه بـالتحصين الإرهابي في المنطقة.

عملية السور الحديدي في جنين

وزعم سموتريتش أن هذا جزء من أهداف الحرب التي أعد لها حزب الصهيونية الدينية في اجتماع الكابينت الأخير، وطالب بتنفيذها كلها.

وزعم الوزير أن عملية "السور الحديدي" ستكون مسارًا قويًا ومتواصلًا ضد العناصر العنيفة، وتستهدف الدفاع عن الاستيطان والمستوطنين، ومن أجل أمن إسرائيل كلها، فـ"الاستيطان هو صمام الأمان لدولة الاحتلال"

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مدح واستعطاف، رسالة من الشرع لـ ترامب بمناسبة تنصيبه رئيسا لأمريكا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق