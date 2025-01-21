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أمين الأعلى للجامعات يرأس اجتماع لجنة المعادلات - أخبار كلمتك

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أمين الأعلى للجامعات يرأس اجتماع لجنة المعادلات - أخبار كلمتك

أمين الأعلى للجامعات يرأس اجتماع لجنة المعادلات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:20 مساءً -  عقدت لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت - أمين عام  المجلس الأعلى للجامعات،  للنظر فى معادلة الدرجات العلمية التى تم الحصول عليها من جامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية بنظيراتها التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون.  

 

أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يرأس اجتماع لجنة المعادلات

 جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة في  مصر  الذي يقوم بمعادلة الدرجات العلمية ( دكتوراه -ماجستير- بكالوريوس) ودبلومات الدراسات العليا الممنوحة من مؤسسات تعليمية وجامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 ( لسنة 1972 ومقارنتها بما يناظرها من الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون بالإضافة إلى معادلة الدرجات العلمية الممنوحة في مؤسسات تعليمية خارج مصر بنظيرتها من الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون، وذلك  لممارسة نشاط مهنى معين-أو  استكمال دراسة في  جمهورية مصر العربية.

 

للمزيد من المعلومات يمكن زيارة الصفحة الرسمية للنظام الإلكترونى لمعادلة الدرجات العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات والصفحة الرسمية للتحقق من الاعتماد الرسمي للمؤسسات التعليمية داخل جمهورية مصر العربية والبحث في الدرجات العلمية المعتمدة للمؤسسات التعليمية غير الخاضعة لقانون 49 لعام 1972 عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات 

 

ويمكن التواصل مع المجلس الأعلى للجامعات من خلال هذا  الرابط  
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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