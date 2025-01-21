انطلاق النسخة الثانية من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة البارالمبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:15 مساءً - الريشة الطائرة، انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، منافسات النسخة الثانية من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة البارالمبية المقامة على صالة رقم 2 و4 باستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر خلال الفترة من 21 وحتى 26 يناير الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة 135 لاعب ولاعبة من 20 دولة وهم: "الهند - النمسا - البرازيل - جنوب أفريقيا - كوت ديفوار - كندا - كينيا - التشيك - نيجيريا - الكونغو - بيرو - السعودية - إنجلترا - السويد - فرنسا - سويسرا - ألمانيا - تركيا - أذربيجان - بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة”، وذلك وفقًا لما أعلنته النيوزيلاندية "جولي كاريل" الحكم العام للبطولة.

وتعد البطولة الدولية أحد أقوى البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي واستطاعت مصر أن تحصل على ثقة مسؤولي الاتحاد الدولي وتم تصنيفها "Grade 2" وهو أمر ليس بالهين أن ترتقي المسابقة في التصنيف بالرغم من حداثتها ونشأتها حيث لم يتم تنظيمها سوى في نسخة واحدة.

وسينطلق حفل افتتاح البطولة في تمام الخامسة مساء اليوم على أن يحضره أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري ورؤساء الوفود المشاركة وبعض من قيادات وزارة الرياضة واللجنة البارالمبية المصرية.

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