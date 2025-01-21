الرياضة - 03:11 - في 13 مدينة جديدة.. الإسكان تطرح وحدات سكنية متميزة للمصريين بالخارج | الأماكن والمساحات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:11 مساءً - شقق الإسكان للمصريين بالخارج.. تطرح وزارة الإسكان وحدات سكنية متميزة للمصريين بالخارج في المدن الجديدة، ومن المقرر أن تبدأ إجراءات تخصيص شقق الإسكان للمصريين بالخارج يوم 15 فبراير 2025.

شقق الإسكان للمصريين بالخارج

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وزارة الإسكان تطرح شقق للمصريين بالخارج

أوضحت وزارة الإسكان أنه سيتم طرح 5055 وحدة سكنية للمصريين في الخارج، موزعين على 13 مشروع في 9 مدن جديدة، وتتضمن وحدات متاحة للتسليم الفوري، ووحدات أخرى سيتم تسليمها بنهاية عام 2025.

أماكن شقق الإسكان للمصريين بالخارج

وكشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان أماكن ومساحات شقق الإسكان للمصريين بالخارج بالمدن الجديدة بعدد من محافظات الجمهورية، وهم كالآتي:

- في المجاورة الثانية D2، مساحات تبدأ من 161 لـ 392 متر مربع.

- مشروع مدينتي بالقاهرة الجديدة بمساحات تبدأ من 96 لـ 178 متر مربع

- مشروع أرابيسك بمحافظة القاهرة بمساحات تبدأ من 125 لـ 179 متر مربع.

- مشروع فالي تاورز إيست بالعبور الجديدة بمساحات تبدأ من 89 لـ 116 متر مربع.

- مشروع الحى السكنى الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحات تبدأ من 114 لـ 173 متر مربع.

- مشروع الحي السكني الخامس جاردن سيتي الجديدة بالعاصمة الإدارية بمساحات تبدأ من 79 لـ 344 متر مربع.

مساحات شقق الإسكان للمصريين بالخارج

ويشمل طرح شقق الإسكان للمصريين بالخارج وحدات سكنية بـ مشروع صبا بمدينة 6 أكتوبر بمساحات تبدأ من 95 لـ 141 متر مربع.

- مشروع فالي تاورز بحدائق أكتوبر بمساحات تبدأ من 95 لـ 101 متر مربع.

- مشروع Bliss Gates بالشيخ زايد بمساحات تبدأ من 80 لـ 220 متر مربع.

- مشروع الحى اللاتينى بالعلمين الجديدة بمساحات تبدأ من 95 لـ 250 متر مربع.

- مشروع الأبراج الشاطئية Beach Front بالعلمين الجديدة بمساحات تبدأ من 215 لـ 678 متر مربع.

- مشروع زاهية بمدينة المنصورة الجديدة ويضم فيلات مودرن و كلاسيك بمساحات تبدأ من 360 لـ 504 متر مربع.

تفاصيل حجز شقق الإسكان للمصريين بالخارج

وأكدت وزارة الإسكان أن الوحدات والفيلات السكنية للمصريين بالخارج، تكون بأنظمة تشطيب فاخرة، على مستوى مختلف المشروعات، وقد انتهت وزارة الإسكان بكافة أجهزتها التابعة وفي مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عقد اتفاق مع بنك مصر لتحديد وسائل الدفع الإلكتروني عن بُعد بما يضمن سهولة الإجراءات وتأمين وسلامة انتقال الأموال.

ويتم سداد قيمة الوحدات السكنية والدفعات المقدمة للحجز بالدولار أمام مختلف شرائح المصريين المقيمين بالخارج، وحرصت الوزارة على توفير كافة التسهيلات، التى تُمكن الجميع من الاستفادة بالفرص الاستثنائية المعروضة خلال المرحلة الراهنة.

موعد إجراء التخصيص لـ شقق الإسكان للمصريين بالخارج

وأعلنت وزارة الإسكان أنه سيتم طرح المرحلة الأولى من الوحدات السكنية لـ المصريين بالخارج في شهر فبراير المقبل، حيث من المقرر طرح الوحدات وإجراء التخصيص اعتباراً من 15 فبراير 2025.

وتعكف الوزارة الآن من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تدشين موقع إلكتروني، يمتلك قدرات تشاركية وتقنية على أعلى مستوى تُسهل على أبناء الوطن في الخارج فرص التسوق الإلكتروني ومشاهدة المشروعات والتعرف على المزايا الخاصة بكل مشروع، وتحديد الوحدات المتاحة، مع إمكانية القيام بجولة تسويقية افتراضية كاملة قبل اتخاذ قرار الشراء.